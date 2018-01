Zermatt sort de son isolement après 4 jours

Zermatt est à nouveau reliée au monde par voie terrestre. Les trains ont repris mercredi dès 17h00. En quatre jours, Air Zermatt a transporté plus de 5000 personnes. Ailleurs en plaine, le retour à la normale s'est confirmé grâce à un temps sec et doux.

Mercredi matin, le village au pied du Cervin était encore coupé du monde. La ligne était impraticable en raison des chutes de pierres et d'avalanches. Le ballet d'hélicoptères a donc repris dès 8h30.

Depuis dimanche, Air Zermatt a transporté 2750 personnes hors de la station et en a amené 2500, a indiqué mercredi l'Office du tourisme du village dans un communiqué. En plus des personnes, la compagnie a transporté des produits frais pour les détaillants et du linge pour les hôtels. L'approvisionnement de la population a été garanti à tout moment.

Jusqu'à cinq hélicoptères ont été déployés pour assurer les navettes aériennes. Comme ce n'était pas suffisant pour transporter tous les hôtes en partance ou en arrivée, l'office du tourisme a distribué des numéros de départ de vol. Ces numéros étaient désormais valides pour le train, afin d'organiser au mieux les arrivées et les départs.

1600 saucisses et 25 kg de pain

Pour atténuer les désagréments causés aux clients, la station a distribué devant la gare 1600 saucisses à rôtir, 25 kilos de pain, des raclettes équivalant à 20 meules, 120 litres de vin chaud, 280 litres de thé, 800 cafés, 48 bouteilles de vin blanc, 300 casquettes, 800 gourdes et 500 paires de lunettes de soleil.

A aucun moment, la population du village n'a été en danger, rappelle l'Office du tourisme. L'isolement de Zermatt deux fois de suite et pendant plusieurs jours est un événement très rare. La dernière fois que cela s'est produit remonte à 1999, une année avalancheuse.

Dès 17h00 mercredi, les navettes ont repris leur service entre Zermatt et Täsch. La compagnie Matterhorn Gotthardbahn a mis à disposition plusieurs trains supplémentaires de même que davantage de bus pour le trajet entre Täsch et Viège. La ligne ferroviaire en aval de Täsch est en effet encore bloquée au moins jusqu'à jeudi midi.

Trafic restreint sur l'A2

Ailleurs en Suisse, la situation s'est normalisée presque partout. Seuls quelques problèmes ponctuels subsistaient. En Suisse alémanique la coulée de boue qui s'est abattue mardi sur l'autoroute du Gothard, près de Gurtnellen (UR), perturbait encore le trafic sur l'A2. La circulation était maintenue en mode bidirectionnel, le temps de remettre en état les installations de la chaussée.

Les 400 m3 de gravats tombés mardi sur le tronçon ont endommagé des filets de sécurité et des glissières, selon la police uranaise. Une camionnette de livraison a été détruite en percutant les gravats. Personne n'a été blessé.

En Engadine, une avalanche a emporté dans la nuit de mardi à mercredi le mât d'une ligne à haute tension au-dessus de Zernez (GR). L'une des centrales des Engadiner Kraftwerk AG a dû suspendre son activité, privant brièvement d'électricité la région.

Danger de crues écarté

La plupart des lacs et des cours d'eau sont en baisse. Malgré l'accalmie, les niveaux de l'Aar et des lacs du pied du Jura demeurent élevés, selon le bulletin des dangers naturels de la Confédération. L'Aar affiche toujours un degré de «danger limité» (2 sur 5), alors que tous les autres lacs et cours d'eau sous le coup ces derniers jours d?une alerte de crues sont passés sous le seuil de danger 2.

A St-Ursanne (JU), «lentement mais sûrement, la décrue du Doubs a commencé», a relevé le ministre jurassien de l'environnement David Eray sur twitter. Sur place, les pompiers et les hommes de la protection civile ont poursuivi les opérations de pompage pour évacuer l'eau des caves.

La situation s'est aussi améliorée dans le canton de Vaud. Depuis mardi en fin de journée, la route entre l'Etivaz et Château d'Oex est à nouveau praticable. Mais elle n'est ouverte que sur une voie, en circulation alternée, entre 05h00 et 22h00. La nuit, l'accès à Château d'Oex n'est possible que par Bulle. (ats/nxp)