Zoo de La Chaux-de-Fonds: havre d'animaux sauvages

La station de soins du Zoo de La Chaux-de-Fonds/Bois du Petit-Château (NE) a recueilli l'an dernier 580 animaux sauvages blessés ou incapables de se débrouiller seuls. La moitié des individus soignés a pu être relâchée dans son milieu naturel.

La station est le seul centre agréé par le canton de Neuchâtel pour soigner les animaux sauvages. Hérissons, moineaux, martinets mais aussi chardonnerets et colverts ont pu être traités par le personnel jusqu'à leur guérison, indique vendredi le Zoo de La Chaux-de-Fonds.

L'année 2018 a été marquée par l'arrivée d'un hôte à six pattes, un Lucane cerf-volant qui a pu être relâché aux alentours de La Chaux-de-Fonds. «Plusieurs très jeunes musaraignes ont été biberonnées jour et nuit, nécessitant l'utilisation des plus petites tétines disponibles», précise la station de soins du zoo. (ats/nxp)