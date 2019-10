Zurich: spectaculaire vague verte au National

Vert'libéraux et Verts sont les grands vainqueurs de l'élection au Conseil national dimanche dans le canton de Zurich, selon une projection de l'office cantonal de la statistique. Ils progresseraient de deux à trois sièges. Le PS serait le grand perdant (-2 sièges). L'UDC et le PLR perdraient aussi un siège. Le PBD perdrait son unique mandat.

Parmi les perdants, l'UDC limiterait les dégâts en reculant de 1,7 point de pourcentage par rapport à 2015. Le premier parti du canton obtiendrait 29% des voix et 11 sièges (-1). Elle devance le PS qui perdrait 4,2 points de force électorale, à 17,2%. Les socialistes passeraient ainsi de 9 sièges obtenus en 2015 à 7 désormais.

Vert'libéraux, 3e parti du canton

Grands vainqueurs, les Vert'libéraux doubleraient le PLR et deviendraient le troisième parti du canton avec 15% ( 6,8 points). Ils passeraient de 3 à 6 mandats. Le PLR perdrait 2,1 points et n'obtiendrait plus que 13,3%. Il verrait l'un de ses cinq sièges obtenus en 2015 lui échapper. Les libéraux-radicaux seraient désormais talonnés par les Verts (11,3%) qui progressent de 4,4 points et obtiendraient quatre mandats ( 2).

Suivent le PDC avec 4,4% ( 0,3) qui garderait ses deux sièges, ainsi que le PEV avec 3,5% ( 0,4) qui maintiendrait son unique fauteuil. Le PBD zurichois perdrait son unique représentante au National, Rosmarie Quadranti. Il reculerait à 1,8% (-1,8), derrière l'UDF (1,9%) et devant l'AL (gauche alternative/1,7%). Aucun de ces trois partis n'obtiendrait de siège.

Jositsch facile aux Etats

Les deux conseillers aux Etats zurichois sortant figurent en tête du premier tour de l'élection à la Chambre des cantons. Le socialiste Daniel Jositsch est en passe d'être réélu dès le premier tour, selon une projection publiée dimanche par l'office cantonal de la statistique. Il devance le libéral-radical Ruedi Noser.

Daniel Jositsch obtiendrait environ 197'000 voix, dépassant ainsi clairement la majorité absolue située à 172'000 suffrages. Son collègue sortant Ruedi Noser récolterait 142'000 voix. Il se trouverait en ballotage favorable face au conseiller national UDC Roger Köppel, troisième avec 108'000 suffrages.

Peu connue, la candidate verte Marionna Schlatter-Schmid obtiendrait un bon résultat. Elle pointe en quatrième position avec 95'000 suffrages, devant la conseillère nationale vert'libérale Tiana Angelina Moser qui obtiendrait 69'000 voix.

Nicole Barandun (PDC) et Nik Gigger (PEV) ferment la marche avec 19'000 respectivement 18'000 voix. Les résultats finaux de l'élection zurichoise au Conseil des Etats sont attendus d'ici à 16h00 environ.

(ats/nxp)