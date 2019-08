Zurich: stabilité dans les apparentements de listes

Les partis politiques zurichois se sont organisés en quatre apparentements de listes en vue des élections au Conseil national, le 20 octobre prochain. A droite, l'UDC s'allie à l'UDF tandis que le PLR ne fera front commun qu'avec sa section de jeunes. Deux autres apparentements rassemblent les partis de gauche et ceux du centre.

Dans l'ensemble, les apparentements annoncés lundi à l'échéance du délai ne présentent pas de changement notable par rapport aux élections fédérales de 2015. Un microparti non présent en 2015, «Die Guten», est venu s'ajouter à l'échiquier.

Les quatre apparentements de listes communiqués à Keystone-ATS par les autorités cantonales zurichoises sont les suivants: UDC/UDF, PLR/Jeunes PLR, PS/Verts/Liste alternative (gauche alternative)/ Pirates/«Die Guten» («Les Bons», dissidence des Pirates) et PDC/PBD/Vert'libéraux/PEV. Ces apparentements sont définitifs et ne peuvent plus être retirés. (ats/nxp)