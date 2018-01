À Davos, Alain Berset attend Trump et se fâche avec l’UE

Alain Berset est sur tous les fronts au Forum économique de Davos. En nouveau président de la Confédération, il y passe la semaine. Une douzaine de rencontres avec des chefs d’État et de gouvernement, des dizaines de discussions avec les puissants du business mondial. Et puis, jeudi ou vendredi, discrétion oblige, ce sera la rencontre avec Donald Trump, qui monte en station. Ils parleront fiscalité, sans doute, multilatéralisme, peut-être.

Alain Berset reste tout aussi discret qu’il est convaincu de l’utilité de ce tête-à-tête. Ses flèches, il les décoche à l’Union européenne, qui vient de remettre la Suisse sur la liste grise des paradis fiscaux. «Incompréhensible. Des listes qui ne font pas sens.» Le ton est sec. Pas de rencontre avec Jean-Claude Juncker, pourtant aussi présent à Davos. «Ce n’est pas le bon moment», estime-t-il. Donald Trump first!

Vous passez une semaine à Davos, combien de rencontres faites-vous ici?

Je ne compte pas. Mais je ne fais pratiquement que cela ici. Je vois une douzaine de chefs d’État et de gouvernement, pour ne parler que d’eux. Mais les contacts sont ininterrompus. Lundi, J’ai rencontré 17 ou 18 ministres de la Culture.

Et cela compte-t-il vraiment?

Oui. Tous ces ministres de la Culture, je leur ai aussi parlé en bilatéral. Cette rencontre était très enthousiasmante. Ça crée un très fort goodwill pour la Suisse. La Suisse est toujours très appréciée à Davos car d’une part nous sommes compétents, mais surtout nous n’avons pas d’agenda caché. Nos traditions, dont celles de la discrétion et de la médiation, sont également très appréciées. La Suisse est une place importante sur la carte du monde. Et cela nous aide à défendre nos intérêts.

La présence de Trump vendredi est désormais confirmée. Quand, où, combien de temps?

Ces discussions appartiennent vraiment aux deux délégations.

Qu’attendez-vous de ces discussions avec le président des États-Unis?

Il ne s’agit pas d’une rencontre bilatérale comme on pourrait en avoir à Berne avec un agenda très chargé. Mais cette rencontre est importante. La Suisse est l’un des grands investisseurs aux États-Unis. Nous avons donc un intérêt commun à échanger sur ces thèmes. La question bancaire qui a marqué nos relations par le passé est aujourd’hui pratiquement réglée. Mais il y a d’innombrables questions fiscales et économiques à discuter avec les États-Unis. Vous comprendrez que le détail du contenu de la discussion appartient aux deux délégations.

En matière de fiscalité justement, la récente décision américaine d’abaisser le taux d’imposition des entreprises constitue-t-elle une menace pour la Suisse, des sociétés multinationales américaines basées en Suisse pouvant être tentées de rentrer?

La fiscalité joue un rôle important, mais elle doit d’abord être juste. Il n’y a pas que le niveau des taux qui importe. À la fiscalité correspondent des investissements nécessaires en recherche et développement, par exemple, ou à la formation. La fiscalité seule n’est pas décisive pour ces entreprises. C’est un critère parmi d’autres. Il s’agit de trouver le bon équilibre entre taux d’imposition et qualité d’infrastructures ou de service public bénéficiant aux résidents.

Les valeurs protectionnistes de Donald Trump sont sur bien des points à l’opposé de celles défendues par Davos. Vous-même, on peut vous considérer comme son antithèse. Est-ce que cela vous retient ou vous stimule?

Il n’est pas nécessaire de partager des visions du monde ou une idéologie communes pour se parler. Ces différences rendent la discussion d’autant plus intéressante. On sent aujourd’hui la tendance à un repli sur l’État-nation. Il faut trouver un équilibre entre les principes d’un État fort qui doit s’affirmer dans un monde complexe et l’ouverture sur l’international ainsi que le bon usage des enceintes multilatérales. La Suisse a une tradition de très grande ouverture. Et nous avons toujours travaillé activement dans le multilatéral. La Genève internationale en est l’un des meilleurs exemples. C’est cette vision-là que je défends.

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, est à Davos. Mais là, pas de rendez-vous… Est-ce la résultante des tensions actuelles entre Suisse et UE?

On a parfois l’impression en Suisse, ou dans ses médias du moins, que nous devrions courir après l’UE. Cela ne se passe pas comme ça. S’il y a bien des partenaires qu’on peut voir facilement, ce sont les partenaires européens. Davos est l’occasion de soigner des contacts un peu moins courants. Cela dit, je croiserai peut-être Monsieur Juncker dans les couloirs du Forum. Après sa visite à Berne en novembre, nous devons réfléchir, de notre côté, à la question européenne. Ce n’est pas le bon moment pour ouvrir des discussions.

Il n’y a donc actuellement pas vraiment de volonté de négocier, faute d’un plan clair et bien établi de la Suisse?

Si on veut être efficace, il faut avoir un plan plus concret, en effet. Nul doute que cette semaine, ce n’est pas encore le cas et ce n’est pas une priorité à ce stade.

La Suisse a été remise sur une liste grise des paradis fiscaux par l’UE en décembre. Comment réagissez-vous à cette décision?

J’ai immédiatement manifesté mon incompréhension. Et je crois que, justement, elle a été comprise par bien des États. Nous avons fait des avancées importantes, notamment en passant à l’échange d’information automatique avec les pays de l’UE, nous revoyons aussi la fiscalité des entreprises. Comment comprendre dès lors d’être à nouveau sur une liste grise?

Et qu’allez-vous faire pour rectifier cette situation?

Cela montre d’abord les limites de ces listes. Que la Suisse y figure ne donne pas vraiment confiance dans la signification de ces listes grises. Que disent-elles? Comment l’UE est-elle arrivée à cette décision? Je m’interroge. C’est à l’évidence un acte qui n’était pas nécessaire.

Le processus d’arbitrage est la nouvelle proposition qui émerge en Suisse comme solution aux règlements des différends avec l’UE. La Suisse ne serait alors pas soumise aux juges étrangers. Qu’en pensez-vous?

Je réserve la discussion au Conseil fédéral. C’est une idée qui a déjà été discutée et elle réapparaît aujourd’hui. Une fois encore, nous avons un intérêt des deux côtés à trouver des relations stables avec l’Europe. L’UE est notre premier client, des centaines de milliers d’emplois en dépendent. Un tiers des emplois, soit environ 1,5 million, sont liés à nos exportations vers ces pays. Mais l’UE aussi a besoin de nous. Parce que nous sommes des clients importants et accueillons une masse de travailleurs, frontaliers par exemple. Pour entretenir ce type de relations et d’échanges, la stabilité est nécessaire. Pour les deux parties.

Cette fois-ci, l’UE a allumé la mèche en n’accordant qu’un an de reconnaissance à la Bourse suisse. La Suisse est-elle trop conciliante, notamment en libérant le milliard de cohésion à l’UE sans négocier?

Nous avons en Suisse une immense tendance à nous plaindre et à nous faire plus petit que nous ne le sommes. Voyez notre force dans d’innombrables domaines comme la recherche. Nous sommes forts mais nous devons le rester, car ce n’est pas un hasard. Les générations qui nous ont précédés ont toujours su trouver les bons équilibres pour défendre les intérêts du pays.

Donc la Suisse gère bien sa relation avec l’UE, selon vous?

Je n’ai pas dit cela. Je constate simplement que nous avons une tendance à l’autoflagellation. Nous continuerons à défendre cette voie bilatérale qui s’est imposée après le rejet de l’EEE par le peuple en 1992. Ce n’est pas simple mais jusqu’ici nous y sommes parvenus. Aujourd’hui, le Conseil fédéral doit approfondir la discussion pour trouver les meilleures solutions possible pour stabiliser ses relations avec l’UE. Il faut un peu de temps alors que le monde évolue de plus en plus rapidement et au moment où un nouveau ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, vient de rejoindre le Conseil fédéral.

