À Londres, Abramovitch est déclaré résident suisse

Les méandres du financement du FC Chelsea

Roman Abramovitch a acheté le FC Chelsea en 2003. C’est à ce moment-là qu’il a fondé la Holding Chelsea Limited. Au bout de cinq ans, elle a changé de nom pour s’appeler Fordstam Limited. Fordstam détient 100% de la société Chelsea FC, qui est à son tour une holding pour douze autres sociétés. Parmi elles, des entreprises pour le merchandising, l’hôtellerie et la restauration, la sécurité ou les investissements. Toutes ont un lien avec le football et sont installées à la même adresse, Stamford Bridge sur Fulham Road.

Les revenus de Fordstam proviennent du produit des billets, du marketing et des droits de diffusion. Plus récemment, la société a enregistré une perte d’environ 111 millions de francs suisses (avant impôts) sur des ventes de près de 440 millions de francs. La performance fiscale était donc faible: 827'000 livres.

Abramovitch finance le club de football en obtenant des prêts de Fordstam pour ses filiales. Récemment, un crédit total de plus de 1,4 milliard de francs suisses a été accordé. L’argent a été emprunté à une société des îles Vierges britanniques appelée Lindeza Worldwide Ltd. Ces chiffres proviennent du bilan officiel publié dans le Registre du commerce britannique.