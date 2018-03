À Moutier, les fronts se durcissent avant les élections bernoises

«Allez voter!» L’appel claque en page 2 de la dernière édition du Jura Libre, l’organe du Mouvement autonomiste jurassien (MAJ), que nous tend dans son bureau le secrétaire général Pierre-André Comte. À Moutier, c’est peu dire que les élections cantonales bernoises, dont le premier tour a lieu ce dimanche, revêtent une importance particulière. La cité prévôtoise a choisi, le 18 juin 2017, de quitter le canton de Berne pour rejoindre celui du Jura. «Nous appelons les électeurs autonomistes à se rendre massivement aux urnes car il est indispensable d’être présent dans les institutions bernoises pour nous assurer que le transfert de Moutier se passe au mieux», exhorte Pierre-André Comte.

Le verdict du 18 juin n’a pas calmé les ardeurs à Moutier, bien au contraire. Déjà tendus par les nombreux recours déposés pour tenter de faire invalider le scrutin (lire ci-après), les fronts entre autonomistes et probernois se sont encore durcis cette semaine suite à un article publié dans la SonntagsZeitung, titré «Moutier, république bananière» et repris dans Le Matin Dimanche avec un titre différent. On y apprenait notamment que le ministre bernois UDC Christoph Neuhaus avait transmis au Ministère public bernois une étude statistique anonyme faisant état de tourisme électoral à Moutier.

«Fausses preuves»

«Il s’agit de fausses preuves fabriquées de toutes pièces pour tenter de décrédibiliser la décision populaire, une manœuvre antidémocratique orchestrée au plus haut niveau», s’emporte Pierre-André Comte. Le truculent vétéran de la cause jurassienne respire à peine entre deux saillies: «Les Prévôtois ont fait un choix, il faut qu’il soit respecté! Le résultat était serré (ndlr: 137 voix d’avance), mais régulier. Que ceux qui ont perdu l’acceptent et qu’ils cessent de donner une vision de Moutier totalement faussée à la Suisse.»

Désormais surnommé le «facteur» et le «tricheur en chef» par les Jurassiens, Christoph Neuhaus a fait l’objet d’un édito à charge dans le Quotidien Jurassien, qui le qualifie de «conseiller d’État pyromane». Il lui est reproché d’avoir oublié volontairement de mentionner le fait que le Ministère public bernois avait refusé d’enquêter sur les soupçons de tourisme électoral, ce dont il était au courant. Dans le Bund, le ministre a plaidé la confusion et la fatigue.

L’affaire a aussi provoqué une avalanche de réactions politiques. Deux élus autonomistes au parlement bernois réclament une enquête sur ces agissements et que Christoph Neuhaus soit dessaisi du Département de la justice.

André Doriot, porte-parole de l’organisation Moutier Résiste, veut empêcher le transfert de Moutier dans le canton du Jura.

À l’Hôtel de Ville, le maire dément catégoriquement les accusations de manipulation électorale. «Jamais une votation n’a été autant contrôlée en Suisse que celle du 18 juin, s’agace Marcel Winistoerfer. La Confédération et le Ministère public ont déjà dit que tout était en ordre. Malgré cela, il y a toujours des déçus chroniques pour le remettre en doute.» Et l’édile autonomiste issu du PDC d’ajouter: «Il est dommage que même un conseiller d’État se prête à ce jeu-là. C’est incompréhensible.»

À quelques pavés de la mairie, au Café de l’Ours, tanière autonomiste, Roby («avec un y, pas avec un i, sinon ça fait Röbi») est ultraremonté. «Tout ça, ce sont des conneries! S’il faut revoter, ce sera la guerre civile», lâche-t-il sous les rires des autres clients du bistrot. Il n’ouvre plus un journal et ne votera pas dimanche. «Je vote pour le Jura, moi, pas pour le canton de Berne.» Les langues se délient moins facilement dans l’autre camp. «C’est délicat», confie un commerçant probernois.

Résistance bernoise

André Doriot, lui, parle à visage découvert. Il est le porte-parole de Moutier Résiste, une association créée le 24 janvier 2018 avec pour but avoué d’empêcher le passage de Moutier dans le canton du Jura. Elle revendique 180 membres. L’homme nous a donné rendez-vous au Cheval-Blanc, stamm bernois. «Jurassien bernois, corrige-t-il. Le Jura est un arc de montagnes, pas seulement un canton.» Est-il vraiment raisonnable de remettre de l’huile sur le feu alors que le transfert de Moutier doit mettre un point final à la question jurassienne? «Je crois que vous avez mal compris, répond le retraité. La question jurassienne ne sera jamais terminée. Si nous ne mettons pas le holà ici à Moutier, les séparatistes vont continuer de grignoter village par village.» André Doriot assure toutefois que l’organisation n’est pas derrière l’envoi de l’étude à Christoph Neuhaus. Qui alors? «Je ne peux pas vous répondre.»

Roby ne participera pas au scrutin du 25 mars: «Je vote pour le Jura, moi, pas pour le canton de Berne.» (24 heures)