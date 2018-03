À l’aéroport, la bonne lame est une affaire de centimètres

À peine arrivé chez lui à New York, Peter* nous envoie un e-mail. Sa teneur, en substance: «Aujourd’hui (ndlr: le 11 mars) j’ai pris un vol Swiss à Genève et comme je ne voulais pas enregistrer de bagage, j’ai dû laisser mon couteau suisse à la sécurité. Mais après, j’ai vu que ces mêmes couteaux étaient en vente au secteur embarquement. Cela rend la sécurité dans les avions complètement obsolète, non? Vous devriez enquêter.»

On le fait. Premier élément: en matière de couteaux dans les aéroports, tout est question de centimètres. Ceux de la lame, en l’occurrence. «Si elle mesure au-delà de 6 centimètres, le service de sûreté confisque l’objet. Sinon le couteau est autorisé dans le bagage à main», indique Sébastien Leprat, responsable des relations extérieures à Genève Aéroport. Les boutiques de souvenirs situées en zone d’embarquement ne proposent donc que des couteaux munis de lames ad hoc? «Absolument. Et des contrôles sont effectués régulièrement.»

Le problème s’épaissit

De prime abord, pas de quoi couper un cheveu en quatre. Mais un mystère demeure: pourquoi 6 cm, et pas 5 ou 7? «Ce sont des normes internationales appliquées dans tous les aéroports, répond Sébastien Leprat. Elles nous sont communiquées par l’Office fédéral de l’aviation civile.»

Direction l’OFAC, qui devrait soulever le voile. Pas tout à fait. «Il s’agit d’un règlement adopté par la Commission européenne le 5 novembre 2015. Il est entré en vigueur le 1er février 2016, explique son porte-parole, Antonello Laveglia. La Suisse a d’ailleurs participé aux discussions. La liste des objets interdits en cabine figure sur notre site Internet ainsi que dans les aéroports.» Elle est longue, des armes à feu aux gels combustibles, en passant par les peintures ou les dissolvants. Harpons, lance-pierres et frondes ne sont pas oubliés. La liste stipule aussi que les liquides doivent être transportés dans des contenants ne dépassant pas 100 millilitres ou 100 milligrammes .

«La longueur de la lame n’est pas le seul paramètre de dangerosité »

Question sans réponse

Et les centimètres de la lame, alors? «Les éléments pris en considération pour fixer cette norme sont la potentialité de provoquer des blessures graves, voire mortelles», poursuit le porte-parole de l’OFAC. Avant de reconnaître: «Il est vrai qu’on peut aussi tuer avec un petit couteau…»

Contactée, la police genevoise ne se prononce pas sur la dangerosité des lames de couteau en fonction de leur longueur. Le Dr François Sarasin, responsable des Urgences aux HUG, n’a lui non plus pas la moindre idée des raisons qui ont débouché sur cette curieuse limite de 6 cm: «Pourquoi pas 5 ou 7, en effet. D’autant que la longueur de la lame n’est pas le seul paramètre de dangerosité.» On imagine, par exemple, que la qualité de l’affûtage ou le pointu de la lame ont une influence.

L’enquête rebondit

Bref, on ne saura pas précisément pourquoi cette limite a été fixée.

L’enquête est close? Pas du tout. Comment s’assurer lors de son achat, afin d’être certain de franchir les contrôles avec son précieux souvenir made in Switzerland, que la lame du modèle choisi ne dépasse pas les fameux 6 cm? Pas simple!

Sur le site Web de Victorinox, le pape du couteau suisse, la longueur de la lame n’est jamais spécifiée, seule l’est celle du couteau. «Elle y figurait par le passé, mais nous l’avons enlevée», répond l’entreprise schwytzoise. La raison? Le risque de confusion entre la longueur de la partie tranchante de la lame et celle de la lame complète jusqu’à la «garde» du couteau. «Mais nous certifions que nos couteaux standards, jusqu’à 91 mm de long, ont des lames dont le tranchant est égal ou inférieur à 6 cm.»

Retour à Cointrin

Reste à savoir si les employés des services de sûreté aéroportuaires appliquent ce subtil distinguo. Ils ne sont pas toujours au courant, affirme-t-on du côté de Victorinox.

Retour à Genève Aéroport. «Nos agents de la sûreté sont au courant, et seule la longueur du tranchant de la lame est prise en compte», précise Sébastien Leprat. Et ils sortent leur règle graduée pour vérifier? «Non, ils ont l’habitude, ces couteaux sont des modèles standards.»

* Nom connu de la rédaction (24 heures)