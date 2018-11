À un an des élections, l’UDC d’Albert Rösti est en déroute

«Tout va très bien, Madame la Marquise.» Malgré la défaite cinglante enregistrée ce dimanche – l’«Initiative pour l’autodétermination» a été balayée par les deux tiers des votants – le mot d’ordre général au sein de l’UDC, c’est «circulez, il n’y a rien à voir». Or, le constat est clair et pas franchement positif. Depuis l’arrivée d’Albert Rösti à la tête du parti, l’UDC ne sait plus gagner. Les déconvenues s’enchaînent aussi bien en votation que dans les cantons. Sans oublier les guéguerres internes qui ont miné plusieurs sections (lire encadré).

Voilà qui fait tache à une année des élections fédérales. «Depuis l’arrivée d’Albert Rösti, on a tout perdu, s’énerve un élu sous couvert d’anonymat. L’UDC a misé sur les mauvais combats, comme en s’engageant contre la stratégie énergétique. À un moment, il devra en tirer les conséquences.» Un collègue refuse toutefois de demander la tête du Bernois. «Nous ne sommes pas un club de foot, où on limoge l’entraîneur à chaque défaite. Mais, c’est vrai qu’Albert Rösti est davantage un président sympathique qu’un chef de guerre. Et je me demande parfois si c’est lui qui décide, ou si les ordres viennent de Zurich.»

«Il nous faut une victoire»

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est l’initiative sur l’autodétermination. «Le sujet était très compliqué, abstrait, et nous nous sommes perdus, reconnaît Luzi Stamm (AG). La ligne du parti n’était pas visible. Il faut revenir à nos thèmes phare comme l’immigration.» À cette critique sur le fond, Michaël Buffat (VD) ajoute une critique sur la forme. «Il n’y avait pas l’ADN du parti dans nos affiches. L’UDC a besoin de campagnes musclées.» Pour Jean-Luc Addor (VS), «ce qu’il manque à l’UDC, c’est surtout une victoire. Et pour mettre toutes les chances de notre côté, il faut un sujet qui porte sur nos valeurs et qui parle au peuple. Or, il y en a un qui nous tend les bras, le référendum sur les armes, qui viendra devant le peuple le 19 mai.» Pour celui qui préside Protell, «il faut que l’UDC le soutienne clairement».

Les critiques sur la campagne, Roger Köppel (ZH), l’un des grands stratèges du parti, est prêt à les entendre. «Il y avait peut-être une dissonance entre notre message qui était provocateur et nos affiches un peu molles. Cette confusion a pu heurter les gens.» Pour le reste, il ne voit aucune raison de parler d’une spirale négative pour l’UDC ou de critiquer Albert Rösti: «Il défend nos valeurs à 150%.»

Pour l’écrasante majorité des élus, c’est comme si un mot d’ordre était passé: ne pas écorner l’image du parti. Une image qui a été ternie ces derniers jours. «Blick», dans son édition de lundi, dressait même un palmarès des votations perdues par l’UDC et qui montrait qu’Albert Rösti était clairement en retrait face aux résultats de ses prédécesseurs Toni Brunner et Ueli Maurer. De quoi déstabiliser l’UDC? Jean-François Rime (FR) balaie cette idée. «Il y a eu un changement de génération, mais je trouve qu’il fait du bon travail.»

Cette déconfiture qui s’ajoute à d’autres peut-elle avoir des conséquences sur les résultats des élections fédérales? Les élus UDC gonflent le torse. «Nous allons retrouver le ton qui est le nôtre. Je vous le promets», lance Michaël Buffat.

Pas de démission en vue

Plus surprenant, Roger Köppel estime qu’il faut arrêter de donner trop d’importance à ce genre d’échéance électorale. «Qu’est-ce que ça représente 1 ou 2% de plus ou de moins pour un parti? Je préfère que l’UDC reste fidèle à ses combats, plutôt qu’elle soit obnubilée par un pourcentage.»

Sur un bateau UDC qui commence un tout petit peu à tanguer, le capitaine Albert Rösti garde le cap. «Il y a des hauts et des bas. On a perdu une votation, c’est vrai, mais nous avons réussi à inscrire le thème de la démocratie directe à l’agenda, et cette campagne nous a soudés à l’interne.» Revenant sur les crises qui ont agité certaines sections, il rétorque «qu’avec près de 70 000 membres, il peut toujours y avoir des problèmes».

Par contre, il attend de ceux qui le critiquent qu’ils le fassent devant lui, et pas par l’intermédiaire des médias. Il n’a en tout cas aucune intention de démissionner. «Quand je m’engage, c’est sur le long terme.» (24 heures)