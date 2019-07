Accident sur l'A1, à Villars-saint-Croix

Un motocycliste de 19 ans a perdu la maîtrise de son engin mardi vers 15h dans l'échangeur de Villars-saint-Croix, communique la police cantonale vaudoise. Le jeune homme a chuté lourdement sur la chaussée. Une voiture, conduite par une dame de 73 ans, qui arrivait dans la même direction a voulu éviter le motard blessé et a perdu le contrôle de son auto. Le véhicule, lors de cette manoeuvre, est sorti de la route et a chuté d’une hauteur de 7 mètres pour finir sa course sur le toit sur la Route de Cossonay, à Villars-Saint-Croix.

Le motard et l'automobiliste, qui a du être désincarcérée, habitent tous deux dans la région. Ils ont été hospitalisés au CHUV. Leurs jours ne sont pas en danger.

Pour permettre aux secours d’intervenir et pour les besoins de l’enquête, la Route de Cossonay et la voie de raccordement A1 – A9 en direction du valais ont été fermées à la circulation jusqu’aux environs de minuit.

Une enquête a été ouverte.

(nxp)