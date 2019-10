Une campagne pour prévenir le cancer de la prostate

La Ligue contre le cancer va mener en novembre une campagne de prévention sur le cancer de la prostate. Elle souhaite attirer l'attention de la population sur l'importance de cette maladie et montrer aux hommes où ils peuvent trouver informations et soutien.

«Aujourd'hui encore, on parle trop peu du cancer de la prostate en Suisse, peut-être parce que cela touche à la sexualité et à la capacité de procréer», constate la Ligue contre le cancer lundi dans un communiqué. Avec son slogan, «Le cancer de la prostate se fiche de savoir qui tu es. Mais nous, non», elle compte brise ce «tabou».

1300 décès

Le cancer de la prostate est le plus fréquent dans la population masculine en Suisse. Il touche 6100 personnes par année et provoque près de 1300 décès. Grâce à la recherche, de grands progrès ont été réalisés dans son traitement ces dernières années, souligne la Ligue suisse contre le cancer, qui ajoute que les hommes concernés bénéficient de nouveaux médicaments et de nouvelles options thérapeutiques.

La Ligue contre le cancer rappelle son engagement avec la Recherche suisse contre le cancer. Les deux organisations soutiennent des projets choisis «notamment dans des domaines qui n'intéressent guère l'industrie pharmaceutique». (ats/nxp)