Affaire Crypto: la Suisse interpellée par des pays

Plusieurs pays ont interpellé la Suisse suite aux révélations d'espionnage de nombreux pays par les services de renseignements allemands et américains via l'entreprise zougoise Crypto. C'est ce qu'a indiqué samedi un porte-parole du Département fédéral de la défense aux journaux alémaniques de Tamedia.

Il y a eu «quelques réactions d'États tiers envers la Suisse», indique le porte-parole, cité dans l'article. Il n'est pour l'instant pas encore clair quels pays sont intervenus et quelles ont été leurs réactions.

Selon les journaux, l'Iran, des gouvernements sud-américains ainsi que l'Inde et le Pakistan figureraient parmi les pays espionnés. La semaine passée, la porte-parole du Conseil fédéral, André Simonazzi, avait indiqué n'avoir reçu aucune réaction d'État potentiellement visé par l'espionnage.

Les autorités suisses auraient été au courant

La CIA et les services de renseignement allemands (BND) auraient, durant des dizaines d'années, intercepté des milliers de documents via les appareils de chiffrement de l'entreprise Crypto. Grâce à des appareils truqués, la CIA et le BND ont écouté les conversations de plus de 100 États étrangers.

Les deux services de renseignement ont acheté l'entreprise zougoise à parts égales en 1970, en passant par une fondation du Liechtenstein. Le BND a quitté l'opération en 1993. Mais les États-Unis ont prolongé les écoutes jusqu'en 2018 au moins, selon des recherches conjointes de l'émission de la SRF Rundschau, de ZDF et du «Washington Post».

Selon leurs recherches, les autorités suisses auraient été au courant de l'espionnage, ce qu'ont récemment nié plusieurs anciens conseillers fédéraux. Le Conseil fédéral a commandé une enquête qui sera chapeautée par l'ancien juge fédéral Niklaus Oberholzer. Son rapport est attendu en juin. (ats/nxp)