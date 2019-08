Affluence record sur la prairie du Grütli

Quelque 150'000 personnes participent au brunch à la ferme

Quelque 150'000 hôtes ont participé jeudi au brunch à la ferme du 1er août. Plus de 350 familles paysannes de toute la Suisse avaient préparé le populaire petit-déjeuner paysan pour le plus grand plaisir de leurs invités.



Le traditionnel brunch à la ferme du 1er août célébrait sa vingt-septième édition. Les hôtes de Suisse et de l'étranger qui ont fait le déplacement ont pu découvrir de près l'agriculture suisse et ses produits.



Le gouvernement était lui aussi de la partie. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis s'est ainsi mêlé à la foule à l'Étivaz (VD) pour savourer la fraîcheur de l'air alpin.



Son collègue Guy Parmelin, qui a profité du brunch du 1er août un jour plus tôt, est parti en randonnée dans son canton de Vaud natal. Il a participé à un copieux petit-déjeuner dans le domaine viticole de la famille Métroz de Begnins.

Pour les familles paysannes participantes, le brunch du 1er août représente l'occasion rêvée de faire découvrir à la population les produits de leur exploitation. Les visites et les panneaux d'information permettent aux invités d'en apprendre davantage sur la vie à la ferme.