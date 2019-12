Une avalanche sur une piste? «C’est la poisse!»

«La poisse!» Le directeur des remontées mécaniques de Grimentz-Zinal, Pascal Bourquin, n’a pas d’autres mots pour décrire l’avalanche qui s’est déclenchée jeudi juste au-dessus d’une piste balisée à Andermatt (UR). Six personnes ont été emportées avant d’être secourues. Un événement qui rappelle évidemment la coulée qui avait également touché une piste balisée en février à Crans-Montana (VS) et qui avait coûté la vie à un patrouilleur.

Lire aussi: Aimer la montagne, c’est obéir à ses règles

«Il est très rare qu’une avalanche traverse une piste», insiste Pascal Bourquin. Les statistiques de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) lui donnent raison. Depuis 1996, les cas où des skieurs ont été ensevelis se comptent sur les doigts des deux mains. «Quand je vois ce qui s’est passé à Andermatt, ça me fait mal», réagit le responsable, qui ajoute avoir de la peine à comprendre comment la coulée est partie.

Imprudence

Sur les vidéos qui circulent sur internet, il semble qu’un freerider se trouvait en haut de l’avalanche au moment où celle-ci s’est déclenchée. Un porte-parole de la police uranaise a déclaré vendredi au «Blick» que ce skieur hors piste était actuellement recherché. Ce ne serait pas la première fois qu’une personne imprudente déclenche une coulée sur une piste. C’est arrivé à Zermatt (VS) et à Anzère (VS) en 2009. Des condamnations ont suivi. Ce type d’incident est la hantise des stations de ski. «Nous sécurisons les pistes pour les protéger contre les avalanches spontanées, mais il y a toujours le danger que quelqu’un en déclenche une», dit Laurent Vaucher, directeur de Téléverbier.

Au-delà de ce type d’imprévus non maîtrisables, pas question de prendre le moindre risque. Le jeu n’en vaut pas la chandelle. «S’il y a le moindre doute sur la sécurité, nous n’ouvrons pas», assure Laurent Vaucher. Des pistes ont d’ailleurs été fermées à Verbier (VS) vendredi en raison du vent. Même chose à Grimentz-Zinal. L’avalanche d’Andermatt ne change rien aux processus établis. «Nous réévaluons la situation quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour, et faisons des minages si nécessaire», rassure Pascal Bourquin.

La pression économique n’incite-t-elle pas à ouvrir le plus possible, surtout en cette période de vacances de Noël? «Ce sont des théories journalistiques», balaie le directeur des remontées de Grimentz-Zinal. Même si envie d’ouvrir il y a forcément, «au bout du compte, c’est le chef de sécurité qui a le dernier mot», confirme Thierry Meyer, président de l'Association romande des patrouilleurs. «À Verbier, par exemple, les responsables du domaine skiable n'ouvriront pas les remontées tant que ce n'est pas en ordre en altitude. Ils savent très bien que, s'ils ouvrent, les gens iront partout. Une heure après, il n'y a plus une seule trace à faire. C'est le rush, les gens sont à moitié fous.»

Week-end explosif

Avec la neige tombée en abondance et le soleil annoncé, ce week-end s’annonce explosif. «Les gens vont vouloir aller partout, anticipe Thierry Meyer. On a beau répéter chaque année les mêmes appels à la prudence, il y a toujours des skieurs ou des snowboardeurs pour aller chercher les complications dans ces pentes.» Vu les conditions actuelles, seuls les freeriders très expérimentés ou accompagnés devraient s’aventurer en dehors des pistes balisées, juge également le nivologue Robert Bolognesi. Le célèbre freerider Dominique Perret rappelle que la meilleure stratégie pour ne pas déclencher d’avalanche, c’est de l’éviter. Et pour cela rien ne vaut la formation. «Ceux qui veulent faire du hors-piste doivent suivre des cours», conseille le Vaudois d’adoption. «On ne peut rien faire contre les fous furieux mais on peut faire beaucoup pour les ignorants.»

Quoi qu’il en soit, tous les acteurs contactés soulignent qu’il n’y a pas lieu de céder à la panique. «Il faut relativiser, nuance Thierry Meyer. Entre le nombre de pépins de ce genre qui surviennent sur les pistes et le nombre d'abonnements de ski vendus, la proportion d’accidents est ridicule. Ce n'est rien par rapport aux accidents de voiture.»

Collaboration: Patrick Monay