«Une avalanche qui s'abat sur une piste, c'est le pire»

Après Crans-Montana l'hiver dernier, une nouvelle avalanche s'est abattue sur une piste balisée à Andermatt, jeudi matin. Cela vous inquiète?

Cela ne devrait pas arriver. Pour nous, c'est la pire des situations. Un gars au-dessus de la piste a-t-il déclenché cette coulée en passant outre les signaux d'interdiction? Est-ce la faute à pas de chance ou une erreur du service de sécurité? La montagne n'est pas une science exacte. Dans le doute, généralement, on ferme les secteurs concernés. Il peut suffire d'une erreur d'appréciation. Mais dans la majeure partie des cas, ce sont des gens qui vont chercher les ennuis là où il ne faudrait pas. C'est arrivé à Anzère en 2009. La zone avait été sécurisée, et malgré tout des gens sont allés gratouiller les pentes au mauvais endroit.

Comprendriez-vous que certains aient peur d'un tel accident, même sur les pistes balisées?

Il n'y a aucune raison. Il faut relativiser. Entre le nombre de pépins de ce genre qui surviennent sur les pistes et le nombre d'abonnements de ski vendus, la proportion est ridicule. Ce n'est rien par rapport aux accidents de voiture.

Que peut-on dire du manteau neigeux et des conditions d'instabilité actuelles?

Chaque endroit est différent, cela dépend de l'altitude. Mais ce qui est préoccupant cette année, c'est qu'il n'a pas fait froid avant les chutes de neige, les sols ne sont donc pas gelés. Cela donnera des cas d'avalanche de reptation plus tard dans l'hiver, qui seront très difficiles à maîtriser. Et puis, la succession de grosses chutes de neige et de phases de redoux est particulière. Sur les pistes, c'est plutôt une bonne chose car ça mouille le manteau neigeux: quand il fera froid, ça le bétonnera et nous donnera un bon fond. Mais pour ce qui est des couloirs et des pentes dangereuses, ce n'est pas bon du tout. De grosses quantités de neige se mélangent à des couches humides. Il pourrait y avoir bon nombre de couches critiques à la fin de l'hiver, qui seront difficiles à gérer.

Il a abondamment neigé en montagne ce vendredi et le soleil brillera ce week-end. Un cocktail explosif?

Oui, les gens vont vouloir aller partout. On a beau répéter chaque année les mêmes appels à la prudence, il y a toujours des skieurs ou des snowboardeurs pour aller chercher les complications dans ces pentes. Si des secteurs sont fermés, ce n'est pas pour rien.

Il y a toujours autant d'imprudents qui bravent les interdits?

En tout cas il y en a toujours, c'est terrible. Notamment des touristes. Quand vous arrivez de Londres, Bruxelles ou Paris sans rien connaître à la neige, et que vous voyez une pente vierge, vous avez envie d'y aller. On peut le comprendre. Mais il faut respecter les signaux qui indiquent si un secteur est sécurisé ou pas. Si vous grillez un feu rouge, c'est pareil. Si on ferme une piste, ce n'est jamais pour embêter les clients.

Il y a eu deux drames l'hiver dernier, aux Crosets et à Crans-Montana. Deux patrouilleurs ont perdu la vie. Quand vous sécurisez un couloir qui surplombe une piste, vous pensez au danger qui vous guette?

Oui. Le gars des Crosets s'est fait avoir comme ça. Le métier est risqué, c'est certain. On essaie toujours de prendre des mesures favorables pour éviter les pépins. Mais une fois encore, on n'est pas face à une science exacte. Tous les patrouilleurs se sont fait remuer au moins une fois par une coulée. Le danger est omniprésent, car nous devons aller à des endroits où nous pensons que l'avalanche va partir.

Vous redoublez de vigilance à la veille d'un beau week-end?

On n'adopte pas une attitude particulière, on fait notre boulot. Au fur et à mesure que les minages auront été effectués, avec les résultats attendus, on ouvrira les secteurs concernés. C'est un travail énorme, on sait qu'on ne pourra pas tout ouvrir du premier coup. Partout, les services de sécurité des pistes vont faire le maximum pour donner accès à la totalité du domaine, idéalement avec l'aide d'un hélicoptère, mais ça prendra du temps.

Vous sentez une pression de la clientèle ou des responsables des remontées mécaniques pour ouvrir le plus vite possible?

Bien sûr, cette pression existe, on se la met nous-mêmes. Il faut la gérer. Les employeurs veulent vendre des forfaits et nous, nous ne voulons pas avoir de soucis. Mais au bout du compte, le chef de sécurité a le dernier mot. À Verbier , par exemple, les responsables du domaine skiable n'ouvriront pas les remontées tant que ce n'est pas en ordre en altitude. Ils savent très bien que s'ils ouvrent, les gens iront partout. Une heure après, il n'y a plus une seule trace à faire. C'est le rush, les gens sont à moitié fous.