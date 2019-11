Des bactéries Listeria trouvées dans du fromage râpé

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a émis ce vendredi une mise en garde à propos de la présence de Listeria dans du fromage râpé. Elles ont été trouvées au cours d'un contrôle interne du producteur Schwyzer Milchhuus. L'entreprise a informé le laboratoire des cantons de Suisse centrale et la Confédération. «Un danger pour la santé ne pouvant être exclu», l'OSAV recommande de ne pas consommer le produit. Ce dernier a été retiré des rayons et un rappel a été ordonné.

Le lot de fromage râpé concerné est vendu dans les centres commerciaux Aligro depuis le 13 novembre. Il s'agit de paquets de 1kg, de la marque Schwyzer Milchhuus AG portant les numéros 46.2 et 46.3.

L'OSAV explique que chez les personnes sans problèmes immunitaires, une infection aux Listeria ne provoque le plus souvent que des symptômes légers, voire aucun symptôme. Les personnes immunodéprimées peuvent quant à elles manifester toute une série de symptômes graves, dont l’issue peut être fatale dans certaines circonstances. Pendant la grossesse, une infection aux Listeria peut entraîner une fausse couche ou provoquer une septicémie ou une méningite chez l’enfant à sa naissance.