Coronavirus: «Ce n'est que le début de la vague»

L'armée est prête

Alors que la mobilisation des formations spécifiques de l'armée a commencé, la deuxième volée de formations sanitaires entrera en fonctions jeudi. Pour l'instant, la priorité va au Tessin.



Depuis l'état d'urgence, la demande a augmenté, a indiqué le brigadier Raynold Droz, chef d'état-major du commandement des opérations. Selon les besoins et les priorités, l'engagement sera étendu aux autres cantons.



L'armée est prête, a-t-il affirmé. Elle coordonne son engagement avec les organes compétents. Les troupes sont instruites et coordonnées au niveau de la Confédération. Le système montre la chance de pouvoir mobiliser des jeunes formés et la complémentarité entre militaires professionnels et de milice, selon le brigadier.