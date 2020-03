La barre des 8000 cas de Covid-19 est dépassée

Le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter en Suisse. La barre des 8000 positifs est franchie, a annoncé lundi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). C'est plus de 1000 cas en plus que la veille.

Le décompte publié sur le site de l'OFSP fait état de 8060 cas en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. La Confédération ajoute que 70 personnes sont décédées jusqu'ici en Suisse des suites de la maladie, précisant que pour quatre d'entre elles, il n'y a pas de résultat de laboratoire.

Dimanche à 12h00, l'OFSP avait fait état de 7014 cas d'infections déclarées au coronavirus.

L'âge des cas testés positifs va de 0 à 101 ans, avec un âge médian de 51 ans (50 % des cas sont plus jeunes et 50 % sont plus âgés que cet âge). Dans 49% des cas, il s'agit d'hommes et 51% des femmes.

Les adultes sont nettement plus touchés que les enfants. Chez les adultes de 60 ans et plus, les hommes sont plus touchés que les femmes et chez les moins de 50 ans, les femmes le sont plus que les hommes. L'âge médian des personnes décédées est plus élevé (85 ans). Les victimes avaient entre 32 et 98 ans.

Tessin canton le plus touché

Les cantons du Tessin (326,9 cas par 100'000 habitants), de Vaud (235,3) et de Bâle-Ville (222,8) sont les plus touchés. Ainsi, les autorités tessinoises ont fait état de 11 nouveaux décès durant les 24 dernières heures, portant le total dans le canton à 48.

Actuellement, 261 personnes sont hospitalisées dans les établissements de soins tessinois en raison du covid-19. Quarante-cinq d'entre elles sont en thérapie intensive.

Comme toujours, l'OFSP précise que ses chiffres se basent sur les déclarations reçues et saisies jusqu'au matin. C'est pourquoi ils peuvent diverger de ceux communiqués le même jour par les cantons. (ats/nxp)