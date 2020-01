Barrile envisage de postuler à la tête du PS

Les conseillers nationaux Cédric Wermuth et Mattea Meyer pourraient avoir des concurrents dans la lutte à la présidence du parti socialiste suisse. Leur homologue zurichois Angelo Barrile réfléchit à une co-candidature avec une femme.

Des discussions sont en cours depuis quelque temps avec les conseillers nationaux Priska Seiler-Graf (PS/ZH), Franziska Roth (PS/SO) et Mathias Reynard (PS/VS), a indiqué Angelo Barrile à l'agence de presse Keystone-ATS, confirmant une information diffusée dimanche par le journal alémanique «SonntagsBlick».

(Angelo Barrile, image Keystone)

Faire progresser le parti

Ils décideront s'ils déposent une candidature et quelle candidature est la mieux perçue par la base du parti et l'électorat, a-t-il ajouté. Leur but est de faire progresser le parti et d'enregistrer des gains électoraux. La date limite pour les dépôts des candidatures est fixée au 19 février.

Christian Levrat a annoncé en novembre sa décision de ne pas se représenter pour un nouveau mandat à la tête du parti, après avoir dirigé la formation de gauche pendant douze ans. Les socialistes ont perdu quatre sièges au Conseil national et trois mandats au Conseil des États lors des récentes élections fédérales. Leur force électorale a reculé de 2,2 points, à 16,6%. (ats/nxp)