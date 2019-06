Berne sort le grand jeu pour apaiser son partenaire russe

Tapis rouge, champagne, cors des Alpes, proverbes russes… Pour l’inauguration de sa nouvelle ambassade à Moscou, la Suisse a sorti le grand jeu mardi. «Cet événement témoigne de l’importance que nous donnons à notre relation avec la Russie», s’est réjoui Ignazio Cassis au début de la grandiose cérémonie commencée en hymnes et conclue en concert. Avant son discours, le chef de la diplomatie a multiplié gestes et propos amicaux envers l’hôte d’honneur de la soirée, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qu’il retrouve ce mercredi pour des discussions plus politiques. En attendant d’aborder les dossiers chauds et les vieilles accusations d’espionnage, les deux hommes ont échangé plaisanteries et chuchotements à l’oreille.

«C’est un moment important dans nos relations», s’est à son tour enthousiasmé Sergueï Lavrov, louant la diplomatie suisse pour «son sens de l’équilibre et du compromis». Un discours tout en habilité répondant à celui tout en humour de l’ambassadeur Yves Rossier, en Russie depuis deux ans et demi. «J’aime Moscou, j’aime la Russie», a conclu l’ancien secrétaire d’État après avoir enchaîné les proverbes russes et plaisanté sur la nécessité, au bout de deux cents ans de relations diplomatiques russo-suisses, «de construire quelque chose de neuf pour les deux cents prochaines années».

Cette nouvelle ambassade, complexe architectural conçu par le cabinet de Lausanne Brauen Wälchli, doit incarner ce renouveau. «Un pont entre tradition et modernité, entre passé et présent», a lancé Ignazio Cassis. La cour centrale a la forme de la Suisse, entourée par l’ancien bâtiment refait à neuf et une élégante construction moderne en béton, bois et verre. Au cœur de l’ambassade, située en plein centre de Moscou dans un quartier qui fut jadis le verger du tsar, a été planté un pommier. Cet arbre, variété rose de Berne, compte un jumeau dans le jardin de l’ambassade de Russie à Berne. Et 26 autres frères, pareillement plantés dans les autres cantons, à chaque fois à des emplacements symboliques de l’amitié russo-suisse.

«C’est comme une œuvre d’art vivante pour unir nos deux pays», explique en marge de la cérémonie Anne-Julie Raccoursier, l’artiste derrière ce projet. «Autour de cette cour ouverte, il a fallu allier simplicité et efficacité», ajoute l’architecte Doris Wälchli, dont la mission, au-delà des symboles, était de placer dans un espace limité toutes les administrations défendant les intérêts suisses, depuis la chancellerie jusqu’aux services économiques. Soit quelque 80 employés travaillant désormais sous un même toit. Près de 43 millions de francs ont ainsi été investis pour cette ambassade, l’une des plus grandes ouvertes par Berne. Et les festivités d’inauguration, commencées mardi soir mais s’étendant sur quatre jours, ont coûté quelque 400'000 francs.

«Le long terme…»

«Un investissement utile! Cette ambassade apportera de la stabilité dans nos relations», espère parmi les 1000 invités Ivan Makharine, président de la filiale russe d’Oerlikon, l’un des sponsors de la cérémonie. «Après les temps difficiles, les temps heureux. Avec Moscou, il faut voir sur le long terme…» ironise en aparté un diplomate suisse. Une allusion aux récentes polémiques sur les activités des services secrets russes en Suisse, notamment dans les laboratoires en charge des contrôles olympiques de doping et sur des allégations d’attaques au gaz toxique en Syrie. Dans la nouvelle guerre froide entre l’Est et l’Ouest, Moscou est soupçonné d’utiliser Berne comme centre européen de ses diverses agences, avec un quart voire un tiers des diplomates accrédités étant des membres avérés ou soupçonnés du renseignement.

«Dans notre ambassade de Suisse à Moscou, 90% du personnel est composé d’espions», plaisante un diplomate. «Nous le sommes tous…» se moque un de ses collègues. Un humour apprécié tout en ironie par certains des invités russes. Tous ne faisaient en effet pas partie de la nomenklatura du Kremlin. «Nous sommes bien contents d’avoir à portée de main, dans le centre de Moscou, une grosse ambassade d’un pays démocratique européen», insiste ainsi Andreï Zoubov, célèbre historien de l’opposition anti-Kremlin. «Ici, nous avons nos contacts. À la prochaine manifestation réprimée par la police, nous pourrons toujours venir nous réfugier!» (24 heures)