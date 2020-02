Berne veut obliger Netflix et M6 à investir en Suisse

C’est la grande nouveauté du message sur la culture 2021-2024 que le Conseil fédéral a adopté mercredi. Le gouvernement veut obliger les plateformes en ligne telles que Netflix, mais aussi les diffuseurs de télévision étrangers qui ont des fenêtres publicitaires en Suisse, M6 par exemple, à investir dans le cinéma suisse indépendant.

Parce que «la transformation numérique bouleverse la culture», souligne le conseiller fédéral Alain Berset. Le socialiste parle d’une égalité de traitement entre ces acteurs et les diffuseurs de télévision nationaux.

Plusieurs pays européens pratiquent déjà de la sorte, a relevé pour sa part Isabelle Chassot, directrice de l’Office fédéral de la culture (OFC). «Ce sont les entreprises étrangères qui sont le moins surprises par cette démarche. Et dans notre système libéral, il sera aussi permis de payer une taxe plutôt que de produire ou d’acheter des droits.»

Si toutes les plateformes en ligne et les diffuseurs étrangers choisissent de payer la taxe, le cinéma suisse pourra bénéficier d’une manne supplémentaire de 50 à 60 millions de francs par an, selon les calculs de l’OFC. Le message s’en va au parlement. Le débat sera vif. «C’était l’une des mesures les plus contestées lors de la consultation», rappelle Alain Berset.