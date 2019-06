Bientôt des trolleybus à batterie à Fribourg

Les Transports publics fribourgeois (TPF) misent sur le trolleybus à batterie, qui sert à exploiter des lignes partiellement électrifiées. La compagnie a passé une commande portant sur dix de ces véhicules, pour un montant de 12,6 millions de francs.

Le fabricant des trolleybus est l'entreprise soleuroise Hess, ont fait savoir jeudi les TPF. Le marché est octroyé dans le cadre du renouvellement planifié de la flotte. Les véhicules seront livrés entre le 3e et le 4e trimestre 2020, afin de remplacer les bimodes actuellement en circulation sur la ligne 1 de l'agglomération de Fribourg.

Autonomie suffisante

Les nouveaux trolleybus fonctionnent grâce aux lignes de contact existantes et disposent d'une batterie avec une autonomie suffisante qui leur permet d'effectuer les portions de parcours hors ligne et de relier les terminus de lignes sans construire d'infrastructures supplémentaires. Ils représentent aussi un avantage pour couvrir les parties non électrifiées.

La compagnie a pris par ailleurs une option portant sur 20 véhicules supplémentaires, en vue du remplacement ultérieur des véhicules affectés aux lignes 2, 3 et 6. L'investissement total, s'il est concrétisé, atteindra 39 millions de francs, précise le communiqué des TPF. L'Agglomération de Fribourg prend les coûts à sa charge. (ats/nxp)