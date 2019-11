Les bières suisses ont un peu gagné du terrain

Les bières suisses ont étoffés leurs parts dans un marché brassicole dont la croissance a légèrement fléchi au cours de l'exercice 2018/19 (clos fin septembre). Après avoir progressé de 1,8% l'année précédente, le marché de la bière a crû de 1,0% à 4,7 millions d'hectolitres (hl), a indiqué mardi l'Association suisse des brasseries (ASB).

Les ventes des brasseries indigènes se sont enrobées de 2,3% à plus de 3,68 millions hl, et leur part de marché a progressé de 1,1 point de pourcentage à 77,8%. Au contraire, les volumes de bière importée ont fléchi de 3,5% à 1,05 millions hl. D'après les premiers calculs de l'ASB, la consommation par habitant devrait être restée stable au cours de l'année écoulée, autour de 55 litres. Les ventes de bière sans alcool ont bondi de 7,4 pour cent.

Troisième été très chaud

Dans son communiqué, la faîtière souligne - statistiques météorologiques à l'appui - la corrélation entre les ventes de bière et le temps «beau et chaud», rappelant que la Suisse a connu son troisième été le plus chaud depuis le début des mesures.

Pendant l'année sous revue, l'ASB a accueilli en son sein deux nouvelles brasseries, le bernois Altes Tramdepot et le Liechtensteiner Brauhaus, deux établissements qui travaillaient déjà depuis plusieurs années avec la faîtière dans le domaine de la formation. «Les compter parmi nous au sein de l'ASB est donc la suite logique et heureuse de notre fructueuse collaboration», s'est félicité son président Markus Zemp, cité dans le communiqué. (ats/nxp)