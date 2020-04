Bouteflika, le président «qui connaissait mieux Genève qu'Alger»

«Bouteflika connaît mieux Genève qu’Alger». Si elle est un peu caricaturale, cette citation extraite de la biographie de l’ex-président algérien qui vient de paraître, dit à quel point la ville du bout du lac lui a été familière. Elle ne lui a pourtant pas toujours souri, comme le raconte le journaliste de «Jeune Afrique» Farid Alilat dans le livre «Bouteflika, l’histoire secrète», fruit d’une longue enquête menée à Alger, Rabat comme à Paris ou au bord du lac Léman.

Genève a été le dernier décor d’une tragédie algérienne qui a abouti à la chute d’un clan au pouvoir depuis 1999. Quelques jours après une marche de la colère à Alger, le 22 février 2019, Abdelaziz Bouteflika, candidat à un cinquième mandat de président bien que malade et impotent, est évacué vers la Suisse pour des «contrôles périodiques», suite à son AVC de 2013. Les révélations de la «Tribune de Genève» sur son hospitalisation dans l’aile privée du 8e étage des HUG, vaudront au site internet du quotidien, une fréquentation assidue depuis l’Algérie.

La dernière apparition publique du président le montrait «attaché sur son fauteuil par une ceinture pour éviter qu’il ne s’affaisse, livide, les traits tirés, les yeux vitreux, dans un état d’hébétude, de sidération», écrit Farid Alilat. Dans quel état de santé se trouvait-il à Genève? Était-il même toujours vivant, se demandait la rue algérienne qui voulait en finir avec le système de corruption généralisée qui a mis le pays au bord du gouffre.

De l’argent détourné sur deux comptes à son nom

C’est pour une affaire d’argent - qui a bien failli lui coûter sa carrière politique - et pour soigner sa santé fragile que commence l’idylle de Bouteflika avec Genève dans les années 60-70. Alors ministre des Affaires étrangères du président Houari Boumedienne, il y multiplie les villégiatures, notamment pour soigner sa polykystose rénale. Mais pas que. Entre 1969 et 1978, il déposera à Genève, sur deux comptes à son nom ouverts à la Société de Banque Suisse, ancêtre de l'UBS, les reliquats des budgets des ambassades d’Algérie à l’étranger. Les sommes sont énormes: plusieurs millions de francs suisses.

En 1979, Chadli Benjedid succède à Boumedienne à la présidence. Bouteflika cherche à faire amende honorable avant d’être découvert et tend un chèque de la SBS au nouveau président. Obligé de s’expliquer, il dévoile le pot aux roses. L’argent qui aurait dû être versé au Trésor public se retrouve sur des comptes à son nom. Le président furieux diligente une enquête à Genève et Alger. Un diplomate témoignera plus tard du fait qu’il avait refusé alors de «donner l’argent de son ambassade pour que Bouteflika aille s’amuser à Genève». En 1980, Bouteflika perd son maroquin et se retrouve poursuivi par la Cour des Comptes d’Alger. Avant de sentir de trop près le vent du boulet, il prend prétexte d’un de ses séjours pour se faire soigner en Suisse, et prend la fuite.

Hébergé par un riche ami d'enfance

Direction Paris, puis Genève où il va séjourner des mois. À Genève, c’est un ami d’enfance, Mustapha Berri qui l’héberge dans une somptueuse villa au bord du lac. Tandis qu’Alger, il est finalement inculpé pour «gestion occulte de devises appartenant au Trésor public». Il a remboursé 3 millions de francs, mais les investigations de la Cour des Comptes montreront qu’il manque encore près de 15 millions de francs dans les caisses. En 1983, il est à nouveau condamné à rembourser plusieurs centaines de millions de francs. Lui et ses collaborateurs sont accusés d’avoir versé par le biais de la Mission permanente d’Algérie à Genève, des rémunérations à deux femmes qui n’exerçaient aucune fonction…

L’ex-ministre banni quitte alors Genève pour Damas, capitale syrienne. De retour fin 1983 dans la Cité de Calvin, il est à nouveau accueilli par le prospère homme d’affaires Mustapha Berri, qui lui cède sa villa et lui arrange aussi des rendez-vous galants. Car Abdelaziz Bouteflika est un noceur et un homme à femmes. Berri est généreux. «Il n’est pas rare qu’il lui laisse des enveloppes de 10'000 ou 15'000 francs suisses sur une table en quittant la villa», écrit le journaliste de «Jeune Afrique». De quoi tuer le temps.

En guenilles à l’aéroport

Bouteflika fréquente aussi la mosquée de Genève où il aime se promener dans les jardins. On le croise aussi à la librairie arabe «L’Olivier» ou dans les cafés huppés de la ville pour de longues discussions avec le sociologue tiers-mondiste genevois Jean Ziegler. Bouteflika profite également de relations avec des personnages plus troubles. Comme Abdelkader Koudjeti alias «Ahmed», qu’il a connu sur les bancs de l’école à Oujda au Maroc. Ce marchand d’armes est installé à Genève depuis les années 60 et lui ouvre les portes de son hôtel particulier. Cette vie de bohème et de luxe, Bouteflika la cache aux notables algériens qui aiment fréquenter les grands hôtels de la ville. Au point d’aller «en guenilles» à l’aéroport de Cointrin à chaque atterrissage d’un avion d’Air Algérie, raconte l’auteur du livre.

Comme aux Émirats où il peut compter sur la générosité de l’émir pour acheter des produits de luxe dans des boutiques chics et les offrir à ses proches, Bouteflika fréquente les belles boutiques des Rues basses. Il réside désormais dans un appartement de luxe quai Wilson, mis à disposition par son ami Berri, qui l’avait d’abord accueilli chez lui. Bouteflika s’y plaît tant qu’il souhaite en faire l’acquisition, écrit Farid Alilat. Avec quel argent? L’immeuble appartient à une société d’assurances. Celle-ci voudra par la suite récupérer ces appartements et donnera un préavis de trois mois aux occupants pour vider les lieux. De retour d'Abu Dhabi, Bouteflika ne peut entrer dans son appartement car la serrure a été changée. Il pense alors que son ami ne veut plus de lui et rompt toute relation avec son bienfaiteur.

Il se réfugie à Genève en pleine attaque terroriste

Son exil doré entre Genève, Paris, Abu Dahbi et Damas aura duré huit ans quand les circonstances politiques en Algérie font à nouveau de lui un candidat possible à la présidence. Bouteflika veut des assurances de l’armée qu’il n’obtient pas vraiment. Quelques heures avant sa nomination, il file à Genève. Laissés en plan, les militaires lui en voudront longtemps. Une autre opportunité va pourtant se présenter. Et elle se négociera au bar de l’hôtel des Bergues, l’établissement le plus fréquenté par la nomenklatura algérienne en ville.

Le nouveau président, Liamine Zéroual, veut quitter ses fonctions. Le nom de Bouteflika circule dans les arrières-cours du pouvoir. En 1999 comme quatre ans auparavant, il veut être adoubé par l’armée qui détient le vrai pouvoir à Alger, sinon il fait savoir qu’il restera à Genève. Si son score aux élections n’est pas arrangé pour être supérieur à celui de son prédécesseur, il menace encore de partir à Genève… Enfin parvenu à la présidence, Bouteflika qui n’est pas travailleur et préside au téléphone, va conserver ses habitudes à Genève et continuera de se faire soigner aux HUG ou à la clinique de Genolier. Il descend alors à l’hôtel Métropole puisqu’il n’a plus de pied à terre à lui. Et s'il en trouvait un pour lui et sa famille?

Un terrain de 35 hectares sur la commune de Pregny-Chambésy avec un beau bâtiment des communs et un terrain de tennis est à la vente. Par le biais de la Mission diplomatique ‘Algérie, la Présidence en fait l’acquisition pour 30 millions de francs. Ce sera en fait un confortable lieu de retraite pour lui et sa famille. Il ose même s’y réfugier alors qu’une attaque terroriste qui fera 37 morts parmi les otages étrangers - se déroule dans le complexe gazier d’In Anemas, à 1300 km d’Alger, dans son pays. Ses cinq mandats seront par la suite émaillés d’une série de scandales de corruption. On a voulu le faire tomber? Le président qu’il est devenu en fera tomber d’autres. Sauf que les affaires vont finir par se rapprocher de la tête du pouvoir. Deux frères du président sont connus pour être de «vrais rapaces» écrit Farid Alilat. Il faudra attendre la chute de Bouteflika pour que Saïd et Ahmed finissent en prison.

Quant à Bouteflika, 83 ans, malade, totalement aphasique, l’Algérie revenue aux mains des militaires, veut lui faire un procès pour le symbole, mais il ne finira vraisemblablement pas ses jours en prison. Entouré de médecins et d’infirmières dans une résidence sécurisée, l’ex-président n’est plus qu'un fantôme. La contestation du «Hirak», devenue «Hirak des balcons» à Alger, gronde toujours. Seul le coronavirus l’a fait taire, à la veille du premier anniversaire de la chute d’un certain Abdelaziz Bouteflika.

"Bouteflika, l'histoire secrète" par Farid Alilat, Éditions du Rocher, février 2020, 398 pages.