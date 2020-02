Branle-bas de combat pour protéger nos tomates

Allemagne, Italie, Hollande, Grande-Bretagne, et pas plus tard que cette semaine la Bretagne. Un virus violent, qui s’attaque principalement à la tomate, envahit les serres européennes, comme celles de divers pays du Proche-Orient. Nommé le Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), ou virus du fruit rugueux de la tomate brune, a attaqué Israël en 2014, indique Agroscope dans une récente fiche technique (lire encadré).

À vitesse exponentielle, des foyers ont été signalés en Californie, au Mexique, en Chine, au Canada, au Chili, etc. Aujourd’hui, l’un des seuls pays épargnés est la Suisse. «Pour l’instant, nous ne sommes heureusement pas touchés, mais la menace est grande», confie, sur ses gardes, Tulipan Zollinger, un des patrons de l’entreprise Zollinger, leader national de la semence bio basé à Rennaz et aux Évouettes (VS).

D’autant plus qu’aucune parade n’existe encore pour éradiquer ToBRFV, virose des plus dévastatrices. Sans danger connu pour l’homme, il altère la tomate – l’un des fruits les plus mangés en Europe – sans doute aussi le poivron, peut-être l’aubergine. La coloration et les déformations provoquées par ToBRFV empêchent la distribution et donc la vente au consommateur. En Suisse, environ 100'000 tonnes de tomates sont consommées chaque année, dont 45% sont importées.

Berne anticipe

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), en relation permanente avec ses partenaires de l’UE dans le cadre de l’espace phytosanitaire européen, ne reste pas les bras croisés. Il tente actuellement d’anticiper l’apparition de cette maladie dans les serres suisses où environ 95% des tomates nationales sont cultivées. «Face à ce virus beaucoup plus agressif que ceux connus précédemment, nous devons prendre des mesures rapides et si possible efficaces», indique d’emblée Louis Sutter, responsable à l’OFAG des organismes de quarantaine dans les grandes cultures.

Le biologiste, qui a participé à une réunion sur la question mercredi à Bruxelles, détaille le programme: «Depuis janvier, il a été décrété que le ToBRFV est un organisme de quarantaine potentiel. Il est soumis à des déclarations et à des contrôles de marchandises aux douanes, une surveillance accrue. Les exigences sur le passeport phytosanitaire livré avec les semences et jeunes plants sont renforcées. Mais les déclarations ne suffisent pas. Les tests diagnostics seront plus poussés.» Semences et plants très variés sont importés majoritairement de France et de Hollande, aussi de Belgique.

Par ailleurs, tout cas suspect devra être déclaré aux services cantonaux phytosanitaires. Enfin, le collaborateur scientifique indique qu’«une campagne d’information de la branche à travers différents médias – fiche technique, exposés, réunions – est en place depuis août 2019.»

Les maraîchers en action

«Les producteurs suisses, qui ne ménagent pas leurs efforts, ont pris des mesures et mènent des contrôles stricts pour prémunir au mieux leurs cultures», déclare Gaëtan Jaccard, technicien en cultures maraîchères sous abri à l’Office technique maraîcher (OTM), organisme qui regroupe et conseille les maraîchers de Vaud et Genève. «Le risque le plus élevé d’infection provient de l’extérieur, via des hôtes potentiels. Ce peut être le cas de nombreuses plantes ornementales, comme le pétunia ou le tabac décoratif. Mais encore vivrières: le quinoa, outre la tomate et le poivron. Et aussi adventices, soit des mauvaises herbes comme la morelle noire.»

Stoll Groupe, basé à Yverdon, est le plus grand producteur de tomates (entre autres) de Suisse, avec 6000 tonnes par an. «Depuis 1982, création de l’entreprise, je n’ai jamais vu un péril si important», annonce Roland Stoll. Également vice-président des maraîchers suisses, il estime que la lutte contre ce fléau est désormais «un défi mondial» (lire encadré).

Désinfection à Perly

Depuis un an, «vu que la désinfection conventionnelle ne fonctionne pas», les visites sous serres ont été stoppées chez Stoll, et les employés sont soumis à des conditions encore plus drastiques. Comme chez Jérémy Blondin, aux Domaines des Mattines à Perly (GE), 1200 tonnes de tomates annuellement: «Nous avons des protocoles de désinfection des outils de travail. Tous nos employés travaillent avec des gants en nitrile. Les techniciens et autres personnes se rendant dans les cultures et venant de l’extérieur sont équipés de blouses, gants et charlottes de protection.»

Administrateur avec son frère et son père de Terre et Serre Genevoises, aussi à Perly, Claude Janin (1500 tonnes de tomates par an) indique que «le virus, très stable, se conserverait plusieurs mois à plusieurs années sur divers supports». Le président de l’OTM précise encore qu’il faut contrôler «les emballages, qui sont un vecteur particulièrement important, effet dû aux échanges internationaux de tomates avec les caisses qui voyagent en même temps d’un pays à l’autre et d’une serre à l’autre».

Concernés, proactifs, bien sûr très inquiets, les producteurs croisent les doigts pour que le vent, les insectes, les oiseaux ne drainent pas le ToBRFV dans les serres helvétiques.