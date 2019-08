Cagoulés, ils bloquent un train et provoquent des fans

Plusieurs individus cagoulés ont bloqué un train Intercity dimanche matin à la gare de Spiez (BE) et ont cherché la confrontation avec des supporters du FC Thoune. Ceux-ci étaient en route pour un match à Genève. On ignore pour l'heure si l'incident a fait des blessés.

Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées à la gare, elles n'ont pu constater aucune altercation. La police cantonale bernoise et le Ministère public régional de l'Oberland ont donc ouvert une enquête et recherchent des témoins, selon un communiqué diffusé dimanche soir.

Selon les premières constatations, les personnes masquées se sont d'abord enfuies à pied, puis dans plusieurs voitures, dans une direction inconnue. Les supporters du FC Thoune ont finalement pu poursuivre leur voyage avec un autre train à destination de Genève. (ats/nxp)