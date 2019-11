Un camion de marchandises sur quatre roule à vide

Plus d'un quart des transports de fret par la route se fait à vide. Le chiffre figure dans un rapport publié la semaine dernière par l'Office fédéral de la statistique (OFS), relève tagesanzeiger.ch. Ce taux est constant depuis des années. Pour l'Initiative des Alpes, cela prouve que les coûts de transport sont trop bas. «S'ils étaient plus hauts, la pression pour optimiser les trajets serait plus grande», déclare Jon Pult, président de l'association de protection des Alpes contre le trafic de transit.

Dans son rapport sur le trafic de marchandises en Suisse, l'OFS rappelle pourtant que les entreprises sont encouragées à limiter les trajets à vide. En plus de questions de rentabilités, elles y sont poussées par la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). L'élément déterminant de celle-ci est «le poids total autorisé du véhicule et non le poids de charge effectif», note l'OFS.

Certains types de poids lourds présentent un taux de trajets à vide plus élevés. «Le transport de matériaux d’excavation dans des véhicules basculants en représente un exemple typique. Les trajets de retour se font obligatoirement à vide», indique l'Office fédéral de la statistique. Ces véhicules basculants ont un taux de 40% et devancent ainsi les camions-silos, les citernes et les transporteurs d'animaux. A l'inverse, seuls 12% des fourgons frigorifiques circulent sans marchandises.

Ce rapport conclue également à une hausse générale du transport routier l'an dernier. Ils ont augmenté de 4,7% par rapport à 2017 pour atteindre 10,7 milliards de tonnes-kilomètres. Il s'agit de la plus forte progression enregistrée depuis 20 ans. L'OFS indique également que les émissions de CO2 imputées aux camions ont augmenté de 7% entre 1990 et 2017. Mais le renforcement des normes antipollution a permis de fortement diminuer les émissions de polluants atmosphériques des poids lourds. Ainsi, sur la même période, les émissions d’oxydes d’azote ont diminué de 77% et celles des poussières fines affichent un recul de 92%, relève l'Office.