La canicule a boosté les ventes d'électroménager

La ruée vers les ventilateurs et les appareils de climatisation lors de la canicule a fait progresser le marché de l'électroménager grand public suisse en 2019. Il a augmenté de 1,6% à 4,57 milliards de francs en 2019.

Les domaines les plus vigoureux ont été ceux du petit électroménager (+8,4%), de la communication (+3,3%) et de l'informatique (+3,2%), selon un communiqué de GfK mardi. En revanche, les produits électroniques grand public (-6,3%) et la photo (-8,6%) ont reculé par rapport à l'année précédente.

La plus grosse part de marché est occupée par les équipements informatiques (1,647 milliard de francs). Dans les domaines de la maison intelligente et de la sécurité, la croissance a dépassé 10%.

Si le marché du petit électroménager n'a pesé que 514,7 millions de francs en 2019, il a été stimulé par les ventes de ventilateurs et de climatiseurs lors de la vague de chaleur estivale. Les appareils liés aux soins du corps (brosse à dents électronique, rasoirs,...), les aspirateurs ou les machines à café ont enregistré une croissance à deux chiffres.

«La tendance aux produits haut de gamme est plus prononcée en Suisse qu'à l'étranger. Cependant la forte concurrence dans ce segment crée une énorme pression sur les prix, ce qui signifie que l'électronique grand public est souvent meilleur marché en Suisse», selon le communiqué.

Les objets les plus vendus sont par exemple les téléviseurs, smartphones, casques audio, ordinateurs portables ou encore caméras et enceintes. GfK table sur une croissance du marché de l'électroménager suisse de 2% en 2020. (ats/nxp)