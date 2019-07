Canicule: la Croix-Rouge présente ses solutions

Comment se protéger dans les villes contre les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes avec le réchauffement climatique? Dans un guide pour les municipalités présenté mardi à l'ONU, la Croix-Rouge propose des pistes, dont davantage d'espaces verts créant de l'ombre.

«Les vagues de chaleur sont prévisibles et on peut s'en prémunir. Les mesures que peuvent prendre les autorités pour sauver des vies et réduire considérablement les souffrances sont simples et abordables», a assuré lors d'une conférence de presse Francesco Rocca, président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), qui regroupe 190 institutions nationales.

Parmi ces mesures, détaillées dans un document de 80 pages, figure la nécessité de prévoir des espaces verts lors de la construction de nouveaux quartiers urbains ou de les recréer dans ceux qui existent, ainsi qu'établir des zones interdites aux véhicules. Selon l'IFRC, environ cinq milliards de personnes vivent dans des régions où une chaleur extrême peut être anticipée des jours ou des semaines au préalable.

Systèmes d'alerte pour la population

Depuis le début du siècle, plusieurs épisodes de très fortes chaleurs ont tué des dizaines de milliers de personnes dans le monde, notamment en 2015 en Inde (environ 2500 décès) et en 2003 en Europe (plus de 70'000 décès). Plus récemment, en juin, l'Europe de l'ouest a été confrontée à des records de température. «Il est vital que chacun sache comment se préparer» à les affronter afin «de limiter leur impact», a insisté Francesco Rocca.

Outre le développement des espaces verts, le «Guide pour les villes» de l'IFRC suggère aux municipalités d'établir des systèmes d'alerte pour la population, de renforcer les installations médicales pour éviter qu'elles ne soient vite débordées, de mener des campagnes d'information et d'établir des centres d'accueil temporaire bénéficiant d'un air conditionné.

Une attention particulière doit être portée aux plus vulnérables, enfants, personnes âgées, femmes enceintes et ouvriers travaillant en extérieur, souligne aussi le document de la Croix-Rouge. (ats/nxp)