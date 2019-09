CarPostal: Fedpol étend son enquête

Fedpol étend à trois autres personnes la procédure pénale administrative dans l'affaire CarPostal. Il s'agit de trois anciens membres de la direction de CarPostal Suisse. Tous sont soupçonnés d'être impliqués dans le scandale de la fraude aux subventions.

La décision a été prise fin août, a indiqué dimanche l'Office fédéral de la police (fedpol) dans un communiqué, confirmant une information de la «SonntagsZeitung». Parmi les trois personnes visées figure André Burri, alors qu'il était responsable du marché régional Ouest de CarPostal jusqu'en 2014. Il avait pris par la suite la présidence de la filiale CarPostal France.

Les deux autres personnes dans le collimateur de la justice sont le responsable du marché régional Est ainsi que l'ancien chef du marché Suisse. Au total, six cadres, soupçonnés d'escroquerie en matière de prestations, font désormais l'objet de poursuites pénales. Il y a l'ex-chef de CarPostal, Daniel Landolf, son ancien responsable des finances et l'ancien chef des finances de La Poste, Pascal Koradi.

Ils risquent jusqu'à cinq ans de prison et des amendes allant jusqu'à 30'000 francs. Tous bénéficient de la présomption d'innocence. Le scandale des fraudes aux subventions a éclaté en février 2018.

Entièrement réorganisé

L'OFT a découvert des transferts illégaux entre 2007 et 2015 de coûts et de produits du transport régional indemnisé vers d'autres secteurs. Sur le plan financier, CarPostal a remboursé environ 205 millions de francs suisses de subventions indues à la Confédération, aux cantons et aux communes.

Depuis, tous les membres du conseil d'administration de CarPostal ont quitté leurs postes. La directrice générale de La Poste Susanne Ruoff a également démissionné le 10 juin 2018. Quant à André Burri, CarPostal s'est séparé de lui en septembre de l'année passée, tant au niveau de CarPostal France que pour ses fonctions chez CarPostal Suisse. (ats/nxp)