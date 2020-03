En cas de toux et de fièvre, prière de rester chez soi

C'est un petit mot qui, glissé dans les consignes données à la population, fait une différence non négligeable, alors que la lutte contre le coronavirus s'intensifie en Suisse. Jusqu'à jeudi, sur le fil Twitter de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), on pouvait lire: «En cas de fièvre OU de toux, rester à la maison». Mais dans les publicités insérées ce vendredi 6 mars dans toute la presse, l'OFSP a modifié son message: «En cas de fièvre ET de toux, rester à la maison».

Il faut donc que les deux symptômes soient constatés pour que vous décidiez de rester chez vous par mesure de précaution. Ou que votre employeur vous demande de le faire.

Cela peut paraître étonnant à la lecture de certains témoignages de personnes ayant contracté le Covid-19. Jeudi, dans les colonnes d'«Arcinfo», un Neuchâtelois de 22 ans disait avoir été rassuré dans un premier temps par son médecin: «Il m'a répondu que comme je n'avais pas de fièvre, cela n'était pas nécessaire de faire un test de dépistage.» Or, ne se sentant pas mieux quelques jours plus tard, ce jeune homme s'est quand même rendu aux Urgences. Et le diagnostic s'est avéré positif. Il pense avoir été infecté lors d'un récent séjour à Milan. Il est traité à l'hôpital depuis dimanche.

«Plus raisonnable»

Pourquoi, alors, ce changement entre «ou» et «et»? Nous avons posé la question à l'OFSP. Son porte parole Daniel Dauwalder nous a répondu en ces termes, par écrit: «Les symptômes du coronavirus sont très variables et non spécifiques. Il peut en effet n’y avoir que de la toux ou que de la fièvre. Mais parmi les personnes qui n’ont que de la toux actuellement, la plupart n’ont pas le coronavirus. La probabilité que ce soit un coronavirus augmente nettement si la toux est accompagnée de fièvre, ou en tout cas de symptômes généraux tels que fatigue et douleurs musculaires (sensation de fièvre). C’est pourquoi il nous paraît plus raisonnable de conseiller de rester à la maison lorsque les deux sont présents.»