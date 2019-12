Pour cause de grève, le Léman Express démarrera en mode très perturbé

Comme on le redoutait, le Léman Express commencera sa mise en service intégrale sur une fausse note ce dimanche, en raison du conflit social en cours en France. La circulation des lignes L1 à L4, qui circulent toutes entre Coppet et Annemasse en empruntant le tronçon CEVA, se feront selon l'horaire prévu sur territoire suisse. En revanche, un train sur deux aura son terminus à Chêne-Bourg; seul un train par demi-heure poussera jusqu'à Annemasse et il ne poursuivra pas plus loin.

Autre forte perturbation, les trains RegioExpress censés parcourir le tronçon CEVA deux fois par heure et par sens en n'y desservant que les gares principales (Lancy-Pont-Rouge, Eaux-Vives et Annemasse) ne s'y aventureront pas: les trains venant du canton de Vaud auront Cornavin pour terminus.

Pour ce qui est des lignes de Haute-Savoie, au-delà d'Annemasse, de fortes perturbations sont prévues. On pourra trouver, moyennant des correspondances à Annemasse, quelques trains se rendant à Évian, mais aucun convoi ferroviaire ne desservira les lignes d'Annecy et de la vallée de l'Arve. Des offres routières de substitution sont prévues.

On s'attend à de fortes perturbations encore lundi et mardi. Des nouvelles seront données pour le lendemain chaque soir vers 17 heures sur le site du Léman Express ainsi que sur la page des trains régionaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes: https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes