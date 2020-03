Le Cervin s'illumine en signe d'espoir

Si la météo le permet, le Cervin s'illumine chaque soir pour transmettre des messages «d'espoir et de solidarité» en cette période difficile de pandémie de covid-19. Une action de l'artiste suisse Gerry Hofstetter.

Le Cervin s'illumine entre le coucher du soleil et 23h00 et cela jusqu'au 19 avril. La station valaisanne de Zermatt veut ainsi donner un signe d'espoir et de solidarité en cette période difficile de pandémie liée au coronavirus, a indiqué cette semaine Zermatt Tourisme.

Le village de Zermatt se montre par ce biais «solidaire avec toutes les personnes qui souffrent actuellement et remercie tous ceux qui nous aident à surmonter cette crise». Il invite cependant les personnes intéressées par ce spectacle lumière à rester à la maison. Des webcams autour du Cervin transmettent les images en direct.

zermatt.ch/hope (ats/nxp)