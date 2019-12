Des chercheurs suisses mettent au point des chocolats caméléons

Si vous ne savez pas quoi offrir d’original à votre belle-sœur pour Noël, la dernière trouvaille de l’École polytechnique de Zurich (ETH) présente un bon potentiel pour épater la galerie. Des chercheurs ont mis au point des chocolats réverbérants, donnant un effet couleurs de l’arc-en-ciel. Et le tout sans ajout de colorants artificiels! Voici le chocolat rose définitivement relégué au rang des has been.

Pour y parvenir, les scientifiques ont imprimé une structure particulière permettant d’obtenir cet effet irisé. «Le processus est similaire à celui d’un caméléon, chez qui la surface de la peau module et reflète la lumière de façon à renvoyer des couleurs spécifiques», explique le chargé de presse de l’ETH.

Brevet déposé

L’origine de cette friandise insolite part d’une conversation entre trois scientifiques sur la possibilité de créer un chocolat coloré sans colorants. Le trio s’est surtout interrogé sur les spécificités du chocolat et la raison pour laquelle ce matériau est brun. Après avoir testé des solutions impliquant des revêtements comestibles d’or et de titane, les scientifiques se décident pour une solution plus simple: imprimer un revêtement sur la surface du chocolat plutôt que d’utiliser un enrobage. Après quelques tentatives, ça marche: «Un premier chatoiement coloré apparaît sur le chocolat. Les scientifiques affinent la méthode et le scintillement devient une lueur», s’enthousiasme l’ETH.

Les chercheurs parviennent ensuite à développer un moule permettant d’imprimer plus d’un chocolat à la fois. Le chocolat arc-en-ciel est prêt à être produit en quantité industrielle. Un brevet a été déposé. Ses auteurs sont en discussion avec les principaux producteurs de chocolat et prévoient de créer prochainement une entreprise dérivée.