Comment fixe-t-on les prix des fruits?

En Suisse, le mécanisme qui régule les prix des fruits est assez solide. Il est surveillé et géré par l’association faîtière Suisse Fruit, qui rassemble des groupements de producteurs, des grossistes et des distributeurs. Chaque semaine, ces représentants ont un contact direct, chacun dit ses besoins et ses possibilités de production, et ensemble, ils fixent les prix indicatifs pour chaque fruit.

Sur le plus long terme, il y a toujours une estimation des stocks. Dès l’été, chaque cultivateur reçoit un courriel en vue d’une estimation nationale. Pour les pommes, par exemple, l’objectif est fixé à 51'000 tonnes pour les besoins de la population durant la période d’hiver. Si la Suisse est capable d’assurer cette production, le prix indicatif sera de 1 franc ou 1fr.10 le kilo pour le producteur. Mais cela peut monter ou descendre en fonction de cette estimation globale. «Les décisions sont généralement unanimes, explique Marc Wermelinger, de Swisscofel, l’association suisse du commerce de fruits et légumes. S’il y a une attente de beaucoup de fruits durant une ou plusieurs semaines, le commerce de détail prendra des mesures pour vendre plus de fruits en action, donc à meilleur prix. Le volume de récolte attendu est toujours à la base de la décision des prix. Si la quantité récoltée baisse, le prix est ajusté à nouveau.»

Plate-forme de protection

En somme, Suisse Fruit agit comme une véritable plate-forme de protection. Elle comporte trois phases distinctes.

Phase 1: la Suisse produit suffisamment et les frontières sont fermées aux importations.

Phase 2: elle est intermédiaire et c’est celle que l’on vit actuellement. Jusqu’à la mi-mai, on donne des quotas d’importation pour combler les besoins du pays. La production indigène est compensée par des importations taxées. Marc Wermelinger résume: «Si le fruit est manquant parce que la demande est supérieure à l’offre dans le pays, alors on demande un quota d’importation. Le volume de ce quota est déterminé conjointement par les producteurs et les consommateurs lors de conférences téléphoniques. C’est ensuite l’Office fédéral de l’agriculture qui libère ces quotas.» Et l’expert de préciser que les importations additionnelles qui dépassent le volume du contingent sont chargées par des taxes douanières très élevées et donc pas intéressantes commercialement.

Phase 3: par exemple, en février, lorsque nos étals regorgent de fraises d’Espagne car la production helvétique est inexistante. En résumé, les importateurs peuvent importer ce qu’ils veulent moyennant des taxes.

L’année 2019 est-elle particulièrement complexe pour la fixation des prix en Suisse? Les importations de cette année ne sont pas significativement plus grandes que pour des années comparables, disent les spécialistes. La chaleur a certes freiné les récoltes dans tout le pays, il a donc fallu importer davantage.