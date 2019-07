Comment protéger au mieux les bébés des fortes chaleurs

Le thermomètre a atteint jeudi les 36,1 degrés à Genève et à Payerne et même 38 degrés, mercredi, à Sion. Si les personnes âgées sont connues pour être une population particulièrement à risque en cas de fortes chaleurs, qu’en est-il des bébés? Et comment ont-ils vécu la chaleur étouffante de ces derniers jours?

À la maternité de Genève, «les nouveau-nés n’ont pas souffert de la canicule», assure Pascale Benzonana, sage-femme responsable d’équipe de soins aux HUG. Le choc thermique a même été moins important qu’à l’accoutumée. «Durant les premières heures de vie, les nourrissons doivent s’habituer à un environnement plus froid que la douce chaleur à 37 degrés de l’utérus de leur maman… Il est donc parfois plus nécessaire de bien les habiller et les réchauffer, même en plein été!» rappelle la sage-femme.

Gare aux microbes

Et malgré ces pics de chaleur, il n’y a pas de climatisation à la maternité. Et pour cause, l’air conditionné peut véhiculer des bactéries et des virus. Pour le confort des jeunes mères et des bébés, les chambres, à la maternité, sont toutefois rafraîchies par un système de «plafond froid», qui n’entraîne pas de courant d’air.

À la maternité du CHUV, certains étages sont eux aussi rafraîchis, notamment les zones où sont prises en charge les grossesses à haut risque. Pour les autres espaces dépourvus de fraîcheur, des ventilateurs sont mis à disposition. Dans les deux établissements de soins, on précise toutefois que les services d’obstétrique n’ont pas enregistré de hausse des consultations, ces deux derniers jours, en lien avec les températures tropicales, que ce soit aux urgences de la maternité pour les femmes enceintes ou en pédiatrie pour les nourrissons. Le mot d’ordre est la prévention. Le plus gros risque étant, évidemment, une déshydratation rapide, le corps des tout-petits étant constitué à plus de 75% d’eau.

Perte de poids inquiétante

Comment repérer ce danger chez un enfant ou un bébé qui ne s’exprime pas encore avec des mots? La production de sueurs et d’urines diminue en cas de déshydratation. D’autres symptômes comme une fièvre, un pouls accéléré, des vertiges, des nausées et des vomissements, peuvent survenir. Le poids est aussi un indicateur. «Nous tolérons une perte de masse de l’ordre de 10%, par rapport au poids de naissance, explique le professeur David Baud, chef du Service d’obstétrique au CHUV», sinon, il faut agir médicalement. Pascale Benzonana dresse une liste de conseils concrets pour protéger les bébés des coups de chaud et de la déshydratation, une fois rentrés à la maison. «Mieux vaut éviter de sortir aux heures trop chaudes, laisser le petit en body ou en couche à la maison. S’il est allaité, mettre au sein plus régulièrement l’enfant, dès qu’il réclame. S’il n’est pas allaité, lui donner des biberons de lait plus régulièrement. Il est aussi possible de lui donner de l’eau (Évian) sans additifs (pas de sirop, par exemple). Si le bébé ne veut pas d’eau, c’est qu’il n’a pas soif.»

Pour les femmes encore enceintes, il est conseillé de boire deux litres d’eau par jour en dehors des boissons des repas et de se rafraîchir les jambes, par exemple avec un jet de douche froide, afin d’éviter les œdèmes. On recommande de se reposer, avec les jambes surélevées, idéalement.

Quid de la climatisation au retour de la maternité? «La climatisation et les ventilateurs sont déconseillés pour les nourrissons. Si les parents veulent refroidir une pièce, ils peuvent utiliser un ventilateur ou une climatisation sans la présence du bébé puis, lorsque la pièce est refroidie, arrêter et mettre le bébé dans la pièce, conseille la sage-femme. Sinon, pour garder la fraîcheur: ouvrir les fenêtres le matin ou le soir, puis fermer les volets et les fenêtres durant la journée.»

Pas de lange sur la poussette

Pour protéger son bébé du soleil, on peut par ailleurs être tenté de recouvrir la poussette d’un lange ou d’une couverture. Une très mauvaise idée. La température s’élève rapidement et cet espace clos devient une véritable fournaise. La présence d’une couverture empêche les parents de voir leur enfant, et donc de réagir en cas de problème. Plusieurs tests ont montré que l’intérieur d’une poussette laissée au soleil entre 11 h 30 et midi atteignait les 37 degrés, avec une couverture, contre 22 degrés sans. Une autre solution peut être d’accrocher une ombrelle. Et pour les petits comme les grands, on ne lésine pas sur les bains pour se rafraîchir.

Si le deuxième épisode de canicule est passé, le thermomètre montera tout de même jusqu’à 30 degrés la semaine prochaine.