Confiner les 65 ans et plus apparaît discriminatoire

La Suisse «covidéenne» va mieux. Le nombre quotidien de contaminations recule, le nombre de décès aussi. Et il y a de moins en moins de patients aux soins intensifs. Ils étaient 260 ce lundi, selon le dernier pointage de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), alors qu’on en comptait plus de 400 il y a peu. On parle de déconfinement et de lent retour à la normale.

Il y a pourtant des individus pour qui rien ne change et à qui on répète sur tous les tons qu’ils doivent rester à la niche, euh, à la maison. Ce sont les seniors. Les plus de 65 ans, selon la terminologie officielle de l’OFSP. Eux doivent continuer de se claquemurer dans leur appartement jusqu’à la Saint-Glinglin. Pour leur bien naturellement. Ce n’est pas un ordre de police, ni une obligation légale, mais une recommandation répétée en boucle par le Conseil fédéral lui-même.

Population hétérogène

Le problème? Il y a un certain nombre de seniors en pleine forme, qui n’ont aucune maladie préexistante, et qui n’en peuvent plus d’être discriminés dans le discours public par le seul fait de leur âge. Un ras-le-bol que comprend très bien Christian Maggiori, professeur à la Haute École de travail social de Fribourg. «On ne peut pas mettre tous les plus de 65 ans dans le même panier, dit-il. C’est une population extrêmement hétérogène tant du point de vue physique que mental ou de son réseau social.»

Le professeur Maggiori estime qu’on parle beaucoup des 65 ans et plus, mais qu’on ne leur donne pas vraiment la parole. «Voilà pourquoi nous avons décidé de lancer un sondage en ligne auprès de cette population pour connaître ses attentes et ses critiques par rapport aux mesures prises à leur sujet suite à la crise du coronavirus. On peut comprendre que les autorités, dans l’urgence sanitaire, aient décrété une protection unilatérale des 65 ans et plus. Mais il s’agit maintenant d’affiner ce discours, qui présente des risques.»

Agressions verbales

De quels risques parle-t-on? D’agressions verbales, par exemple. Comme celle qu’a subie ce couple âgé en Suisse romande. Il avait pris sa voiture et l’avait garée à l’orée de la forêt. En pleine nature, il a le malheur de croiser une joggeuse mal lunée qui, malgré la distance de 2 mètres, les engueule comme du poisson pourri. «Qu’est-ce que vous faites dehors? C’est pour des gens comme vous que nous devons subir un confinement!» Un épisode pas isolé. Le professeur Maggiori a vécu une histoire similaire en ville avec une dame âgée qui allait faire ses courses avec un masque sur le visage. «Reste chez toi!» lui criait un habitant depuis sa fenêtre.

Pro Senectute, l’association suisse qui s’occupe des aînés, se montre inquiète de ce climat. «Nous constatons une multiplication de commentaires de seniors victimes de traitements discriminatoires, déclare son responsable de la communication, Peter Burri Follath. Il ne faut pas laisser passer cela. Le fait d’atteindre un âge avancé, en conservant autonomie et qualité de vie, doit être vu comme un bien précieux et un acquis social.»

«De quel droit prétendent-ils m’enfermer chez moi? J’ai plus peur de la servitude que de la mort» André Comte-Sponville, philosophe (68 ans), dans une interview au «Temps»

La réalité est un peu différente. «Certes, il y a de la solidarité avec les aînés, constate Christian Maggiori. Mais le discours public sur le confinement des 65 ans et plus attise les tensions intergénérationnelles. Il renforce involontairement les clichés négatifs sur les «vieux» dépendants, malades et qui constituent une charge.»

Part d’arbitraire

À l’OFSP, on reconnaît que l’âge «à risque» de 65 ans et plus recèle une part d’arbitraire. Mais on n’entend pas différencier plus que cela: «Les statistiques montrent que plus on avance en âge, plus le risque est grand de se retrouver aux soins intensifs. Voilà pourquoi nous voulons protéger ces personnes, et bien sûr protéger notre système de santé pour qu’il ne soit pas débordé», déclare Patrick Mathys.

Pro Senectute comprend ce discours, mais pas sur le long terme. «Un groupe de personnes particulièrement à risque ne doit pas être défini sur le seul critère de l’âge, explique Peter Burri Follath. Les critères doivent être réévalués en permanence et, si nécessaire, adaptés. Sinon on risque d’exclure injustement une partie des seniors de la vie en société.»

Le sanitairement correct

Dans une interview donnée au «Temps», le philosophe André Comte-Sponville (68 ans) se fait encore plus mordant: «Je redoute qu’on s’enfonce dans le «sanitairement correct», comme nous l’avons fait dans le politiquement correct. J’aime beaucoup les médecins, mais je ne vais pas me soumettre aux diktats médicaux. Va-t-on continuer à confiner indéfiniment les plus âgés, soi-disant pour les protéger? De quel droit prétendent-ils m’enfermer chez moi? J’ai plus peur de la servitude que de la mort.»