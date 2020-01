Le Conseil fédéral fixe ses nouvelles priorités

Paix et sécurité, prospérité, durabilité, et désormais aussi numérisation. Le Conseil fédéral a retravaillé les priorités dans sa nouvelle stratégie de politique extérieure suisse 2020-2023. Les relations avec l'UE restent néanmoins le point central de son action.

La Suisse étant un pays européen, la défense de ses intérêts sur l’échiquier international passe d’abord par l’Europe, est-il justifié dans le document dévoilé jeudi. La conclusion d'un accord institutionnel avec l'UE figure donc en tête des objectifs concrets inclus dans la stratégie au chapitre européen.

Le gouvernement espère ainsi consolider son accès au marché intérieur de l'UE et la voie bilatérale dans son ensemble. Un échec n'étant pas exclu, il est prévu de développer «en temps utile des mesures concrètes dans les domaines sectoriels de la collaboration avec l’UE pour atténuer les répercussions négatives indésirables».

Assurer la santé publique

Autre objectif: conclure les négociations en cours avec l’UE, en particulier concernant l’électricité, la sécurité alimentaire et la santé publique. De même qu'assurer la participation suisse aux programmes de l’Union, notamment dans les domaines de la recherche et de l’innovation.

Le Conseil fédéral vise aussi une politique européenne cohérente avec une meilleure coordination des différents dossiers. Il veut par ailleurs assurer ses relations avec le Royaume-Uni via l'approfondissement de la stratégie dite «Mind the gap».

Face aux puissants

Dans un contexte plus marqué par la politique de pouvoir et l'unilatéralisme, des priorités sont posées face aux grandes puissances. Au menu la poursuite d'un dialogue politique «à la fois critique et constructif» avec la Russie et la Turquie. Ou le renouvellement de la stratégie concernant la Chine avec des organes de coordination interdépartementale assurant une plus grande cohérence.

La Suisse ne compte pas pour autant négliger le multilatéralisme. En tête de la priorité paix et sécurité figure la candidature de la Suisse à un siège non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2023-2024. Lors de sa présidence du réseau «Femmes, paix et sécurité», prévue en 2021, il s'agira également de renforcer le rôle des femmes dans la politique de paix et de sécurité.

Pour maintenir sa prospérité, la Suisse s'engagera pour renforcer une architecture commerciale, financière et monétaire stable qui passe par la consolidation de la voie bilatérale avec l'UE. Une coopération internationale ciblée et une gestion durable des ressources naturelles contribueront au développement d'autres pays. La durabilité sera d'abord servie par la mise en oeuvre de l'Agenda 2030.

Priorité numérique

La Suisse devra par ailleurs se profiler dans les efforts internationaux visant à assurer la gouvernance numérique. Genève doit devenir un pôle incontournable en la matière grâce au renforcement des forums existants, comme la Geneva Internet Platform, la fondation GESDA ou le Geneva Dialogue.

La stratégie doit renforcer la cohérence, l'efficacité et la crédibilité de la politique extérieure. Publiée à un rythme quadriennal depuis 2011, elle a pour la première fois été élaborée dans le cadre d'un large processus interdépartemental. (ats/nxp)