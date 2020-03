Le Conseil fédéral met la démocratie en mode veille

Il faut remonter à 1951, année d’une épizootie de fièvre aphteuse (sic), pour retrouver pareille décision. Les votations fédérales du 17 mai sont reportées. Trois objets étaient au menu: la loi sur la chasse, la déduction fiscale des frais de garde par des tiers et l’initiative populaire UDC de limitation, qui veut en finir avec la libre circulation des personnes et promettait une campagne acharnée.

Mercredi, le Conseil fédéral a estimé que les circonstances actuelles ne permettent pas une tenue correcte du scrutin. L’organisation physique du vote serait compliquée, mais surtout, les citoyens doivent pouvoir se forger une opinion et décider en connaissance de cause, rappelle le gouvernement. Les séances d’information et manifestations publiques étant interdites pour freiner la propagation du coronavirus, les partis ne pouvant pas se réunir pour décider de leurs mots d’ordre, la campagne était compromise, selon Berne.

Nouvelle date inconnue

Si la nouvelle était dans l’air, le fait que le gouvernement n’avance pas de date de remplacement a surpris. Le Conseil fédéral se montre prudent. Il précise qu’il «aura à décider d’ici à la fin du mois de mai s’il ordonne l’organisation d’un scrutin pour le 27 septembre, et à déterminer, le cas échéant, les objets soumis au scrutin».

Les partis et organisations ont réagi sobrement. Le front républicain face à la pandémie tient. «La priorité aujourd’hui va bien évidemment à la santé de la population, puis au soutien à l’économie, affirme la vice-présidente de l’UDC, Céline Amaudruz. Les votations du 17 mai sont secondaires par rapport au défi sanitaire. Nous devons tous faire preuve de bonne volonté et accepter les décisions prises jour après jour.» Même appréciation du côté des démocrates-chrétiens: «Le PDC soutient sans réserve la décision du Conseil fédéral. La situation de crise actuelle ne garantit pas un processus démocratique de formation de l’opinion», écrit le parti.

«Nous aurions préféré maintenir la votation, mais nous acceptons cette décision. Ce qui est sûr, c’est que cette initiative de l’UDC est une machine à créer des problèmes»

Les milieux économiques partagent: «EconomieSuisse soutient cette décision, étant donné que la priorité absolue est la santé des citoyennes et citoyens. Nous sommes prêts à mener campagne, quelle que soit la date de votation», indique Carmelo Lagana, suppléant romand de la faîtière. Seul le Parti socialiste inscrit un petit bémol sur la partition. «Nous aurions préféré maintenir la votation, mais nous acceptons cette décision, explique le chef du groupe parlementaire Roger Nordmann (PS/VD). Ce qui est sûr, c’est que cette initiative de l’UDC est une machine à créer des problèmes. Et nous en avons déjà assez en ce moment. J’aurais préféré pour ma part que l’on se débarrasse de cette hypothèque qui va menacer la reprise économique le moment venu.»

Récoltes suspendues

Le Conseil fédéral a aussi décidé mercredi de suspendre temporairement les délais pour les récoltes de signatures, devenues impossibles en raison des restrictions liées au Covid-19. Une décision réclamée notamment par le viticulteur genevois Willy Cretegny et l’organisation Uniterre, qui mènent la fronde contre l’accord de libre-échange avec l’Indonésie. Le traitement des initiatives populaires, soumis à délai, est lui aussi suspendu. Cela concerne notamment l’initiative «pour des multinationales responsables», dont le sort politique se prolonge depuis des années. Les initiants devront encore faire preuve de patience.

Le gouvernement fait encore des recommandations qu’il qualifie d’«express» par rapport aux assemblées communales. Il rappelle que ces dernières tombent sous le coup de l’interdiction des manifestations publiques. Il recommande ainsi aux cantons et communes de ne les autoriser que lorsqu’elles sont absolument nécessaires. Sur demande, la Chancellerie fédérale précise en revanche que la décision du gouvernement n’oblige pas les cantons et communes à ajourner leurs scrutins respectifs, par exemple le deuxième tour des municipales genevoises. Au Tessin, le Conseil d’État a, cela dit, reporté à avril 2021 les élections communales prévues cette année. Neuchâtel a aussi repoussé ses élections communales de juin à une date encore à définir.

Les poursuites sont suspendues jusqu’au 4 avril

C’est un petit répit pour les entreprises suisses. Le Conseil fédéral a décidé de suspendre les poursuites dès ce jeudi et jusqu’au 4 avril inclus. Il veut ainsi «parer aux difficultés financières occasionnées à de nombreuses entreprises par les mesures extraordinaires, notamment la fermeture de restaurants et de commerces», écrit-il, tout en se disant conscient que cette respiration ne permettra pas de remédier aux difficultés à long terme. De plus en plus sous pression sur ce point, le gouvernement a certes discuté d’autres mesures en faveur de l’économie mercredi. Mais des décisions seront prises et communiquées ce vendredi.

Le Conseil fédéral ferme par ailleurs encore un peu plus les frontières. Les Espagnols ne peuvent désormais plus entrer dans le pays sans permis de résident, de frontalier ou sans raison «impérieuse». Les ressortissants d’États tiers – par exemple les touristes arabes ou asiatiques et autres travailleurs spécialisés – ne sont plus autorisés non plus à entrer en Suisse, sauf les spécialistes de la santé ou les membres de la famille de ressortissants suisses qui y ont un droit de résidence. Les mesures de restriction aux douanes s’appliquent dès à présent au trafic aérien en provenance d’Italie, de France, d’Allemagne, d’Autriche et de tous les pays non membres de l’Espace Schengen, c’est-à-dire hors Union européenne.

La pandémie a aussi des conséquences sur le calendrier judiciaire. Les audiences des tribunaux doivent en partie être reportées. Le département fédéral compétent examine les mesures à prendre avec les milieux concernés.