70% des Suisses vont rester sagement à la maison ce week-end

Prudents à près de 70%, les Suisses. Avec la pandémie qui se stabilise et la réouverture de certains commerces (coiffeurs, masseurs, dentistes, etc.) lundi prochain, les craintes étaient réelles que les gens soient tentés de se réunir après de longues semaines de confinement. Apparaissait en filigrane le risque d’un regain de contagion. Mais ce ne devrait pas être le cas. C’est ce qui ressort de notre sondage réalisé auprès de plus de 900 internautes en cette fin de semaine. La majorité de la population demeurera sagement à la maison.

Dans le détail, presque 68% de répondants vont rester strictement confinés. «Avec ma femme et mes enfants, nous restons confinés, lâche ainsi Pete, qui habite Fribourg. On fait attention, ce n’est pas le moment de se relâcher.» Il s’autorisera toutefois un jogging dans la vallée du Gottéron, «en faisant un écart si je croise des gens.»

Même son de cloche du côté de la Chablaisienne Bernadette. «On ne va rien changer, nous resterons seuls ce week-end, explique la soixantenaire. Heureusement, il y a de la place autour de la maison.»

Au bout du lac, Alessandro tient le même discours. «J’ai reçu deux invitations ces derniers jours pour ce week-end, confie-t-il. Mais nous resterons pour l’instant dans notre appartement avec ma femme et mes deux grands ados. J’ai par ailleurs l’intention d’éviter les rencontres à plus de cinq jusqu’à la fin de mai.»

Au-delà, 9,5% des sondés vont quand même inviter des amis à la maison. Mais le total des gens autour de la table ne dépassera pas cinq personnes, comme l’exige le Conseil fédéral. Dans la même veine, environ 17% des participants iront retrouver des proches en réponse à une invitation. C’est le cas d’Antoine, à Genève. «On a rencontré des amis dans le Mandement le week-end passé, on va en principe renouveler l’expérience ce dimanche en respectant une distance sociale de 2 mètres entre nous.» Mais il n’y aura pas plus de cinq personnes présentes. «Un couple d’amis, ma femme et leur fils.» Au total, cela fait presque 30% de Suisses qui vont s’accorder un moment en société, mais en respectant les mesures de sécurités édictées par les autorités.

Le solde se répartit entre les gens qui se réuniront à plus de cinq chez eux (1,8%) ou chez des proches (3,8%). Mais cela ne représente qu’une infime minorité de la population. Il semble bien que les craintes de contagion restent présentes dans (presque) toutes les têtes.