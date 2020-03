Alain Berset aux HUG: «Je suis très impressionné»

Le conseiller fédéral Alain Berset a rendu visite aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ce mardi matin. Dans une conférence de presse diffusée sur Léman Bleu à la mi-journée, il a déclaré avoir été «très impressionné» par ce qu'il a vu. «Genève est une région particulièrement touchée. Nous suivons cela de très très près et nous agissons ensemble», a affirmé Alain Berset, rendant aussi hommage aux autorités politiques du canton.

La visite des HUG a impressionné le conseiller fédéral: «Vous avez montré une extrême flexibilité, beaucoup de volonté et d'énergie», a-t-il déclaré. «Cela donne beaucoup de courage et de confiance pour la suite.» Mais Alain Berset n'a pas caché les difficultés à venir. La crise étant partie pour durer «des semaines, sinon des mois», il a appelé la population à rester unie et solidaire. De son côté, le conseiller d'Etat Mauro Poggia a remercié le Conseil fédéral d'être présent aux côtés du canton et souligné les vertus du fédéralisme qui permet aux cantons d'adapter leurs réponses en fonction des particularités régionales.

Interrogés sur les relations avec la France, les autorités ont répondu que les deux pays coopéraient très bien. Des patients français ont été accueillis dans des hôpitaux suisses, dans les cantons de Bâle et du Jura. Ce n'est pas encore le cas ici, mais Bertrand Levrat, directeur général des HUG, a assuré qu'il ne serait pas question de «faire des choix entre des patients habitant le pays de Gex ou Genève.»

Qu'en est-il du dépistage à large échelle, réclamé par les experts et pratiqué avec succès par certains pays asiatiques, comme la Corée du Sud, qui ont réussi à endiguer l'épidémie? «Nous faisons tout ce que nous pouvons, a répondu Alain Berset. La Suisse a dépassé la Corée en termes de test par habitant. Le problème, c'est la disponibilité de ces tests. La situation est difficile.» Idem pour les masques et les respirateurs: «Nous achetons tout ce que nous pouvons, tout ce que nous trouvons.»

Au sujet des mesures de confinement total que certains réclament, Alain Berset a affirmé que le semi-confinement décidé par le Conseil fédéral ressemble dans les faits beaucoup à ce que d'autres pays ont imposé: interdiction des manifestations, des rassemblements de plus de cinq personnes, appels à rester chez soi. «Nous avons misé sur l'adhésion de la population. Ces mesures sont très suivies. Il faut trouver un équilibre très fin pour atteindre au maximum la situation qui permet de casser la chaîne de transmissions.»

Interrogé sur la question des chantiers, le conseiller fédéral ne s'émeut pas de la décision genevoise de les fermer tous. «Les normes de sécurité, d'hygiène et de distance sociale doivent être respectées au travail dans tous les cas. Sinon les entreprises doivent fermer. C'est extrêmement difficile dans les chantiers et on a toute la compréhension pour la décision de fermer un grand nombre ou la totalité des chantiers.»