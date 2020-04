«Comme dentistes, nous sommes les plus exposés»

Ils se trouvent à moins de 40 centimètres de la bouche de leurs patients, une bouche grande ouverte, qui dégage potentiellement de nombreuses gouttelettes. En pleine pandémie de coronavirus, les dentistes sont inquiets pour leur santé, celle de leurs collaborateurs et celle de leurs patients.

Et leurs activités sont presque à l’arrêt, car ils font partie de ces professions médicales limitées aux urgences. Tous les autres rendez-vous doivent être reportés.

Mais qu’est-ce qu’une urgence? «Ce sont les cas de douleurs, d’infections et de fractures notamment, explique Christine Cunier, médecin-dentiste conseil au sein de l’Office du médecin cantonal. Quant aux cas non urgents, il s’agit par exemple des soins d’hygiène dentaire et de prophylaxie, des contrôles, des soins de caries qui ne présentent pas d’indication imminente à intervenir, de la majorité des traitements orthodontiques, etc.»

Cinq patients

Sur le terrain, le nombre de patients a bien évidemment diminué. «La semaine dernière, j’ai vu cinq patients», illustre ainsi Nicolas Rizcalla, membre du comité de la Société vaudoise des médecins-dentistes, installé à Lausanne.

«Nous n’obtenons pas assez de masques FFP2 de la part de l’État»

Demandant comme les autres indépendants à être soutenus financièrement par la Confédération et le Canton, les dentistes notent surtout l’impossibilité de tenir les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). «Le respect d’une distance de 2 mètres est illusoire, ajoute Nicolas Rizcalla. Nous sommes le corps médical le plus exposé, avec les hygiénistes, les assistants dentaires, etc.»

Le risque vient surtout des aérosols, c’est-à-dire des projections de gouttelettes dans l’air. Les dentistes lancent un appel à l’État: assurer l’accès aux fameux masques FFP2, qui protègent aussi ceux qui les portent. «Le problème est que nous n’arrivons pas à en obtenir suffisamment de la part de l’État, explique Nicolas Rizcalla. Il est prévu que nous en recevions cinq par semaine, mais dans les faits, nous en obtenons moins. L’État doit garantir une disponibilité suffisante pour protéger notre santé, celle de notre personnel et celle de nos patients.»

Christine Cunier explique avoir de bons retours de ses collègues sur le dispositif actuel. Mais elle confirme les limitations concernant les masques FFP2 à cinq masques par dentiste et par semaine. «Il a été décidé il y a une semaine que les dentistes vaudois auraient aussi accès aux stocks cantonaux, précise-t-elle. Les stocks disponibles sont régulés et les dentistes doivent venir les chercher dans l’un des centres de distribution du Canton.»

Hygiénistes à l’arrêt

Les dentistes ne sont pas les seuls professionnels des dents impactés. Les hygiénistes dentaires sont complètement à l’arrêt, car leurs soins sont non urgents. Celles qui travaillent dans un cabinet dentaire bénéficient des réductions d’horaires de travail. Mais les indépendantes n’ont plus de revenus. C’est le cas de Sandy Barroso Deillon, présidente de la section romande de l’Association suisse des hygiénistes dentaires.

«Nous n’avons pas non plus droit aux allocations pour perte de gain, car nous rentrons dans la catégorie des cabinets médicaux qui peuvent rester ouverts, ajoute cette professionnelle d’Échallens. Cette situation découle d’une méconnaissance de notre métier de la part du Conseil fédéral. Pour la corriger, nous attendons une réponse de la Confédération.»