Comment expliquer le coronavirus aux enfants en s’amusant?

Un mois après la fermeture des écoles, le flot d’informations ne se tarit pas et le monde du dehors a bien changé. Les gens se tiennent éloignés les uns des autres, le visage masqué, de drôles d’odeurs d’hôpital flottent partout.

Difficile pour les enfants de comprendre pourquoi ils ne peuvent plus voir leurs amis, leur famille comme avant. Comment leur expliquer qu’un ennemi invisible rôde dehors et qu’il faut rester à la maison le plus possible?

Dans une récente interview, le pédiatre et thérapeute des familles Nahum Frenck expliquait qu’il était important de parler ouvertement aux plus jeunes sans pour autant projeter ses angoisses sur eux.

Pour aider les parents à échanger avec des bambins de 2 à 7 ans autour du coronavirus et les rassurer, la psychologue Manuela Molina Cruz a élaboré un guide qui leur est spécialement dédié. On y découvre ce qu’est le coronavirus, son mode de propagation et les recommandations usuelles telles que rester chez soi et se laver les mains. Le tout expliqué d’une manière simple et ponctué de petits jeux pour sonder l’état émotionnel de l’enfant. Ce guide est disponible gratuitement dans plus de 25 langues. Il est conseillé de l’imprimer pour que l’enfant puisse le lire plusieurs fois, si nécessaire. Attention toutefois, le livre n’est pas une source scientifique. C’est un outil pour aider le tout-petit à partager ses émotions.

A l’image de ce guide, d'autres sites offrent des conseils ou des outils pour faire passer le temps aux bambins tout en leur apprenant à mieux connaître cette maladie qui préoccupent tellement les grands. La bande dessinée française «Coco le virus» propose des jeux à imprimer et découper soi-même et des petites histoires autour des thèmes de la peur, de la nourriture, du télétravail, du confinement et des anniversaires notamment.

Si vous préférez les images animées, le robot ROBert est à votre service sur YouTube. En cinq minutes, cette vidéo explique de façon très ludique tout ce qu’il faut comprendre sur le coronavirus.

Cliquer ici pour télécharger le guide adapté par le dessinateur Manuel Perrin