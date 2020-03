Concerts, opéras, cours, le classique rejaillit en ligne

Du piano by phone La violoncelliste Estelle Revaz diffuse quotidiennement sur son groupe WhatsApp de petits enregistrements réalisés avec la pianiste Anaïs Crestin, complétés par des commentaires sur les œuvres interprétées. S’inscrire à estellerevaz5@gmail.com. (mc)

Orgue en ligne Benjamin Righetti s’est enregistré à la tribune des orgues de Saint-François. Mais l’organiste titulaire ne peut plus jouer pour ses concerts et ses cultes. Passionné de prise de son, il possède un riche matériel multimedia et un studio de montage à la maison. «J’aime être autonome et j’essaie de vivre avec mon temps, argumente-t-il. Mais je comprends que la technologie soit plus problématique en musique classique. Le rapport au concert est indissociable; les instruments et les nuances difficiles à enregistrer.» Tant que l’instrument est accessible, Benjamin Righetti prévoit 2 à 3 vidéos par semaine, en alternance avec ses étudiants. https://righetti.xyz/

ANNUAIRE Vitrine romande La nouvelle plateforme virtuelle #culturacasa regroupe dès aujourd’hui les initiatives des institutions culturelles et artistes romands pour rester en contact avec leur public. Cette vitrine est l’initiative de la Ville de Lausanne, qui voulait créer un portail réunissant les multiples démarches lancées sur les réseaux sociaux, sites internet, médias et autres supports numériques depuis le début de la crise du coronavirus. Spectacles, concerts, arts visuels, littérature, entretiens: tous les formats s’invitent dans les salons. (fb) www.culturacasa.ch