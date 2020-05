Craignant des faillites en masse, le secteur du voyage obtient un sursis

«En vingt ans d’indépendance dans le secteur du voyage, nous avons traversé pas mal de crises comme les attentats du 11 septembre, le grounding de Swissair, le tsunami ou le volcan en Islande. Mais rien n’est comparable avec le coronavirus.» Patron de l’agence de voyages Alizé, à Moudon et à Payerne, Alain Gerber s’est fendu d’un véritable cri du cœur pour sa branche, il y a quelques jours. Privés de rentrées d’argent depuis le confinement de mars, les voyagistes doivent faire face à leurs charges courantes, tout en remboursant les vacances annulées. Et aucun retour à la normale avant plusieurs mois ne semble se profiler.

«À mon avis, aucune branche de l’économie n’est touchée comme la nôtre», affirme Walter Kunz, directeur de la Fédération suisse du voyage (FSV). Dans le pays, la branche représente 8000 emplois au sein de 1300 enseignes. Elle pèse entre 6 et 7 milliards de francs annuellement. Rien qu’entre les agences et les compagnies aériennes, 250 millions de francs transitent chaque mois. Autant dire que les perspectives sont plutôt sombres, même si les chambres fédérales viennent d’autoriser la suspension des poursuites de clients contre les acteurs du secteur jusqu’à fin septembre.

«La relation de confiance entre agences et clients est bonne et ces derniers se montrent souvent compréhensifs. Mais cette décision est un souci en moins et donnera du temps aux agences pour effectuer les remboursements demandés», se réjouit Valbone Hoxha, patronne de l’Atelier du Voyage, à Lausanne. Initiée par la FSV, la démarche était contestée, notamment auprès des associations de défense des consommateurs.

Avec le DFAE

Alors que l’essentiel des réservations pour les vacances de Pâques et d’été avaient été réalisées, les voyagistes ont d’abord dû tout annuler. Puis organiser le rapatriement des vacanciers en séjour à l’étranger de concert avec le Département fédéral des affaires étrangères. «Ces mesures de première nécessité ont été menées avec une haute conscience professionnelle pour venir en aide à tous les voyageurs ayant envoyé un SOS, y compris certains qui n’avaient pas réservé leur voyage auprès d’une agence», signalait la section romande de la FSV, lundi.

Les agences sont désormais tenues légalement de rembourser les voyages annulés, mais peinent souvent à récupérer l’argent de leurs clients auprès d’hôteliers ou compagnies aériennes également aux abois. Le tourisme d’affaires international a aussi été durement impacté. «Avec des avions cloués au sol et les frontières fermées, que pourra-t-on vendre lors de la réouverture de nos succursales? Contrairement à d’autres branches qui peuvent espérer des rentrées d’argent dès la levée du confinement, ce ne sera pas notre cas», reprend le voyagiste broyard. La section romande rappelle d’ailleurs «que l’organisation d’un séjour en Suisse peut aussi être déléguée à une agence».

Tenir jusqu’en automne

«Nous sommes des mordus de voyages et je pense que les agences apportent une plus-value à leurs clients. Nous allons donc nous battre, mais sans prise de conscience de la situation dans laquelle nous sommes, la casse sera énorme», ajoute Alain Gerber. Ainsi, il lui a été répondu qu’il n’aura pas droit à l’aide cantonale pour le paiement des loyers commerciaux de ses agences, puisque les ventes de voyages ne sont pas interdites par l’ordonnance fédérale. S’il se dit optimiste de nature, Walter Kunz craint jusqu’à 50% de fermetures dans une vision pessimiste de la crise actuelle. Car il faudra probablement tenir jusqu’en automne avant une timide reprise des affaires.

En attendant, chacun tente de réduire ses charges ou de trouver d’autres revenus pour survivre. Cela passe par la réduction de l’horaire de travail des collaborateurs, mais aussi par des actions de soutien. L’Atelier du Voyage s’est inscrit sur la plateforme de Qoqa. Le site vend des bons à faire valoir ultérieurement mais qui permettent à l’agence d’encaisser jusqu’à 20'000 francs de cash. «On l’a fait car des clients nous demandaient comment ils pouvaient nous soutenir dans cette phase, et on arrive gentiment à ce plafond. Cela représente une rentrée d’argent bien utile pendant cette période», conclut la patronne, dont les quatorze collaborateurs sont inscrits au chômage partiel.