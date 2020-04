Davantage de morts que d'habitude en Suisse, même chez les moins de 65 ans

Durant la semaine qui s'est terminée le 15 mars, le nombre total de décès en Suisse se situait encore dans la fourchette normale. Mais depuis, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a observé une augmentation du taux de mortalité, avec un nombre de décès supérieur à la moyenne des années précédentes (bandes jaunes).

Quant à la semaine qui s’est terminée le dimanche 29 mars, le nombre de décès en Suisse a été supérieur à la fourchette habituelle chez les moins de 65 ans, et nettement supérieur pour les 65 ans et plus. Cela reflète crûment la pandémie actuelle. Jusqu'à présent, plus de 800 personnes sont mortes du Covid-19 en Suisse. Les statistiques de l'OFS montrent toujours les décès en Suisse avec un retard d'une semaine. La prochaine mise à jour aura lieu le 15 avril.

Cette surmortalité élevée – c’est-à-dire mortalité accrue par rapport à la moyenne – devrait logiquement s’exprimer encore davantage dans les semaines à venir. Environ un tiers des patients actuellement aux soins intensifs a moins de 65 ans.

Effets en cascade?

Dans certains hôpitaux, on note également une diminution du nombre de personnes se présentant aux Urgences pour d’autres raisons que des difficultés respiratoires possiblement liées au nouveau coronavirus. Cela inquiète beaucoup, car de plus en plus de patients viennent beaucoup trop tard, ce qui peut avoir une issue fatale.

Le chef du Service de cardiologie au CHUV à Lausanne, Olivier Müller, qui s'exprimait mardi soir au 19:30 de la RTS, explique que ses équipes observent une baisse anormale du nombre de personnes se présentant à l'hôpital pour un infarctus. Selon lui, il y 35% de patients en moins par rapport à la même période les autres années. «Ce mystère se dévoile par le fait que nous avons quatre fois plus d'infarctus subaigus, c'est-à-dire des prises en charge qui sont effectuées trop tardivement et c'est une grosse inquiétude pour nous.»

Les autorités sanitaires encouragent les personnes qui éprouvent le besoin de se rendre aux Urgences de ne pas hésiter à le faire. Les filières pour la prise en charge des patients «normaux» sont distinctes des patients atteints du Covid-19 et tout est fait pour éviter les infections nosocomiales.

Une surmortalité avait été enregistrée pour la dernière fois en Suisse en 2015 et 2017. En 2015, cette période a coïncidé avec le pic de l'épidémie de grippe. À cette époque, 2200 décès étaient survenus entre le 6 janvier et le 8 février, soit 17 % de plus que ce à quoi on aurait pu s'attendre sur la base des chiffres des années précédentes.

Un autre épisode de surmortalité, causée par une épidémie de grippe particulièrement grave, a également été observée pendant sept semaines au total à partir de la fin de 2016.

La surmortalité observée en 2020 n'atteint pas encore les niveaux de 2015 et 2017, mais elle continuera certainement d'augmenter ces prochaines semaines. Et sans les mesures actuelles de confinement et de distanciation sociale, elle serait beaucoup, beaucoup plus élevée.