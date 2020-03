Des pensionnaires abandonnés ou morts dans des maisons de retraite espagnoles

«Totalement abandonnés à leur sort, parfois même morts dans leurs lits!» L’armée espagnole a découvert dans certaines maisons de retraite des pensionnaires livrés à eux-mêmes, révélait ce lundi sur la chaîne Telecinco la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles. Les soldats de l’Unité militaire d’urgence viennent en effet de démarrer une opération de désinfection dans 73 résidences du pays, dont une majorité dans la région de Madrid.

Même si la situation semble sous contrôle dans la majorité de ces foyers pour personnes âgées, la ministre n’a pas hésité à dénoncer avec force ces exceptions gravissimes, sachant que ces institutions peuvent facilement se transformer en bombes à retardement. Ainsi, à la résidence Monte Hermoso de Madrid, on compte 19 morts et 75 personnes infectées!

À qui la faute?

«Tout le poids de la loi va s’abattre sur ceux qui ne remplissent pas leurs obligations», a menacé Margarita Robles, assurant que l’armée serait «déterminée et implacable». Le Parquet espagnol a immédiatement annoncé l’ouverture d’une enquête, sans préciser le nom des résidences concernées.

Cela dit, les médias espagnols ont expliqué qu’en cas de suspicion de coronavirus, le protocole impose de ne pas toucher les cadavres et d’attendre l’arrivée du médecin et des pompes funèbres. Le hic, c’est qu’avec la multiplication des décès, les services funéraires sont débordés et tardent beaucoup à intervenir. C’est notamment le cas à Madrid.

Sept morts en Haute-Savoie

L’Espagne n’est évidemment pas la seule à s’inquiéter du sort réservé à ses aînés. Ainsi, après la mort de sept résidents d’un Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Sillingy en Haute-Savoie, le directeur, Éric Lacoudre, a lancé ce mardi un cri d’alarme: «J’adresse un message à tous les EHPAD: ce n’est pas du tout comme une grippe, il faut confiner encore plus nos résidents pour ne pas laisser ce virus extrêmement contagieux se propager. Sinon, nous courons à la catastrophe!»

Les sept personnes décédées, sur 84 résidents, étaient âgées de plus de 85 ans, et atteintes de la maladie d’Alzheimer pour la plupart. «C’est d’autant plus compliqué pour ces malades qui ne comprennent pas qu’il faut porter un masque et rester confinés dans leur chambre. On ne peut pas les enfermer.»

La Suisse sur le qui-vive

L’Italie, bien entendu, tremble aussi pour ces foyers pour personnes âgées. Quinze décès ont été enregistrés par exemple dans une maison de retraite de Gandino, près de Bergame, dans l’une des zones les plus touchées d’Italie, a signalé son directeur médical, Fulvio Menghini.

En Suisse aussi, les EMS sont sous surveillance particulière. Plusieurs patients ont été infectés dans un établissement situé à Emmen (LU). Ils ont été hospitalisés. Une partie de l’EMS a été isolée et les visites interdites.