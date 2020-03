Distance sociale: 17 amendes dont 12 à Lausanne

«Entre ce week-end et le précédent, on va dire qu’on est dans deux constellations différentes, assure Lionel Imhof, porte-parole de la police municipale de Lausanne. Si la météo était tentante samedi, moins dimanche, il y a moins de monde dehors. La diminution est nette. Tant mieux!» Jusqu’à dimanche après-midi, le corps de la capitale vaudoise comptabilisait 12 amendes d’ordre (100 frs) signifiées pour des rassemblements de plus de cinq personnes. Sur le reste du territoire, les forces de l’ordre sont intervenues cinq fois (le décompte final sera fait lundi). À noter que depuis mardi, 26 dénonciations ont été prononcées et transmises au Ministère public central, les sanctions peuvent aller de 20000 à 50000 frs. en cas de récidive. Avec 15 décès comptabilisés dimanche, le nombre de morts dus au coronavirus a doublé depuis vendredi dans le canton. Sur les 1676 personnes déclarées positives, 175 sont hospitalisées dont 23 aux soins intensifs.

