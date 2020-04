Donald Trump veut couper l’Amérique du monde

Quel impact pour les Suisses sur place?

«Ça ne va rien changer.» «Je ne suis pas sûr qu’il puisse faire ça.» «On verra bien.» Les ressortissants suisses vivant aux États-Unis que notre journal a contactés mardi se préoccupaient plus de le crise économique provoquée par le coronavirus outre-Atlantique que des déclarations de Donald Trump sur le décret gelant provisoirement l’immigration.



Marc, un Romand établi aux États-Unis depuis plusieurs années, dit avoir discuté de la situation avec l’un de ses proches mais avoir conclu que les intentions de Donald Trump étaient encore un peu trop vagues pour qu’il s’inquiète.



Ceux qui sont en attente d’une carte verte vont devoir prendre leur mal en patience. «De toute manière, les services d’immigration américains étaient déjà fermés depuis plusieurs semaines et tout était gelé», glisse un Genevois vivant avec un visa au pays de l’Oncle Sam.



L’administration qui octroie les visas au sein du gouvernement Trump a fermé ses portes le 18 mars. Sa réouverture est pour l’instant prévue le 4 mai, «à moins que les fermetures soient prolongées», précise-t-on sur le site internet gouvernemental.



L’annonce de Donald Trump suscite en revanche de nombreuses questions dans les universités américaines qui accueillent plus d’un million d’étudiants étrangers chaque année, selon l’Institut d’éducation international (IIE) à Washington.



Contactée par notre journal, l’ambassade de Suisse aux États-Unis n’avait pas encore pu prendre position mardi soir.