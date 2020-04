Donner ses vœux avant d’être au plus mal contribuerait à soulager les Soins intensifs

«J’étais révoltée. Je suis obligée d’accepter»

Les directives anticipées doivent être respectées. Le sont-elles toujours? Une octogénaire de Lausanne témoigne d’une réalité douloureuse. La volonté de son époux, qui concordait avec la sienne, n’a pas été respectée, explique-t-elle. Leur histoire n’a rien à voir avec la pandémie actuelle: elle s’est déroulée en décembre 2019. Mais elle montre ce qui peut arriver au moment où les directives anticipées d’un patient devraient s’appliquer.



«Nous avions prié ensemble, nous étions prêts à nous séparer.» Paulette, 86 ans, et son mari, plus âgé de quatre ans, avaient fait leur choix. Les directives anticipées étaient prêtes. L’état de son mari, malade depuis des années, s’était aggravé. «En octobre, notre médecin de famille nous propose un pacemaker, que nous refusons. Notre médecin comprend et respecte notre décision. Mi-décembre, mon mari fait une chute et il faut partir à l’hôpital en ambulance. Dans l’urgence et l’émotion, je ne donne pas l’enveloppe des directives anticipées, mais notre médecin les transmet à l’hôpital.» Elle se retrouve au CHUV avec son fils et sa belle-fille, et ils sont en désaccord sur les décisions à prendre. «Je me suis sentie isolée», se souvient-elle.



«À 90 ans, il est usé, fatigué, il n’a plus la force de lutter. La doctoresse et le médecin-chef nous incitent à accepter la pose d’une pile à mon mari en disant qu’un refus aurait de mauvaises conséquences: des risques de chutes et de fractures. Nous espérions du CHUV un accompagnement plus humain, qu’ils le laissent s’endormir avec juste des soins adéquats, le plus confortablement possible. Deux jours après la pose de la pile, deux dames des soins palliatifs sont venues nous visiter aux soins continus pour me parler de leurs services. Un peu tard…»



Dans l’appartement, aujourd’hui, la vie continue pour le couple, grâce aux aides à domicile. «J’étais révoltée. Je suis obligée d’accepter. Mettre un pacemaker à un monsieur de 90 ans, qui est malade depuis des années et qui est au bout du rouleau, ce n’est pas raisonnable. La mort est sans doute plus douce que de vivre comme ça.» J.C.